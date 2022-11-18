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10多名黑衣人深夜街頭火拼？桃警澄清假訊息

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

臉書各社團昨天流傳一段影片，內容指桃園昨晚疑發生火拼暴力事件，雖然畫面模糊，但可見10多名黑影在車陣間竄動，現場也不時傳出類似槍聲的爆炸聲響，引發網友議論；桃園警方今天上午表示，轄區各分局昨天未發生類似治安事件，由於畫面模糊，正確的時間地點也無從查起，從其他方向調查截至目前為止，研判是有心人士刻意放出的假消息。

一名暱稱「錢雅斐」的網友昨天在臉書社團「爆廢公社」貼文，內容指「桃園又火拼，真假？」影片長度約31秒，雖然模糊不清，但左上方有「2022.11.17」f清晰日期，畫面可見10多個黑色人影在車陣間竄動，現場不時傳出爆炸聲響，火光閃不停。另有粉絲專頁指事發地點在中壢，警方有介入處理。

影片引發網友議論，有人認為畫質太差，質疑影片的真實性，也有人認為中壢治安問題存在已久，甚至有人覺得是選舉陰謀論，懷疑是特定勢力故意放出來的風聲。

桃園警方表示，桃園各分局昨天均未接會類似治安事件，影片左上方日期疑似加工貼上，「錢雅斐」帳號所使用的大頭貼也是拍賣網站的網紅模特兒照片，過去不曾有其他發文紀錄，疑似為了散布不實消息所創的假帳號，由於貼文涉嫌違反社會秩序維護法，目前已由科技偵查小組追查幕後黑手與目的。

網友「錢雅裴」在臉書社團分享影片，指桃園疑似發生火拼案件。記者陳俊智／翻攝
網友「錢雅裴」在臉書社團分享影片，指桃園疑似發生火拼案件。記者陳俊智／翻攝

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