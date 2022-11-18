聽新聞
test
0:00 / 0:00
詭譎竄火！新莊公寓騎樓大火 事發前五分鐘一人路過
今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓機車突然起火，不久騎樓陷入火海一片。消防人員趕抵10分鐘控制火勢，經殘火處理，現場共燒損21輛機車，5人送醫無礙。警方調閱事發前後監視器畫面，起火前5分鐘，有一人步行經過，目前正循線通知到案釐清，至於確切起火原因仍待後續調查。
據了解，今天凌晨近2時44分左右，一輛機車停放在新北市新莊區幸福路568號騎樓卻突然起火，瞬間竄燒大火吞噬騎樓，火勢一度向上竄燒。警消獲報出動26輛各式救災救護車、87名消防人員抵達現場灌救，火勢10分鐘撲滅，現場5人預防性送醫後無大礙。
消防人員殘火處理，6輛機車全毀、4輛半毀、11輛輕微毀損，初估燃燒面積約4.5坪左右。警方調閱案發前後監視器畫面，發現起火前五分鐘，有一人步行經過，隨後便竄出火煙，目前已鎖定男子身分，正循線通知他到案說明，至於起火原因有待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言