詭譎竄火！新莊公寓騎樓大火 事發前五分鐘一人路過

今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓機車突然起火，不久騎樓陷入火海一片。消防人員趕抵10分鐘控制火勢，經殘火處理，現場共燒損21輛機車，5人送醫無礙。警方調閱事發前後監視器畫面，起火前5分鐘，有一人步行經過，目前正循線通知到案釐清，至於確切起火原因仍待後續調查。

據了解，今天凌晨近2時44分左右，一輛機車停放在新北市新莊區幸福路568號騎樓卻突然起火，瞬間竄燒大火吞噬騎樓，火勢一度向上竄燒。警消獲報出動26輛各式救災救護車、87名消防人員抵達現場灌救，火勢10分鐘撲滅，現場5人預防性送醫後無大礙。