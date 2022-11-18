快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫面曝光！高雄遊覽車過路口轉彎 下一秒撞斷輕軌號誌

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市輕軌又被撞！3輛遊覽車昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口時，第3輛徐姓駕駛疑未抓好車距，跟著前方2輛車轉彎時，一過路口，將輕軌聲光號誌燈撞斷，所幸當時無輕軌列車經過，警方對徐男酒測，無酒駕行為，高捷表示，將對肇事者進行求償。

鼓山警分局警方指出，53歲徐姓男子昨晚6時55分許，駕駛遊覽車，跟在前方2輛遊覽車後方，行經鼓山區龍德路由北往南方向行駛，左轉大順一路時，徐男疑未抓好安全車距，一過彎不慎擦撞輕軌聲光號誌牌，當場將號誌桿撞斷。

事發當下，所幸無輕軌列車經過，警方獲報，派員到場進行交通管制、疏導及測繪後，7分鐘迅速排除事故現場，幸未影響輕軌運行，後續列車也依行控中心指示，依巡檢速限通過。

警方事後對徐男進行酒測，徐無酒精反應，警方依事故現場及行車記錄器畫面研判，當時徐男駕駛遊覽車左轉時，疑似太靠近內側，侵入轉角區域，才不慎撞倒聲光號誌燈桿。

高捷則表示，等到警方釐清肇事責任，會針對設備損壞和維修等部分，對肇事人求償，目前費用仍未估算。

高市遊覽車徐姓駕駛，昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口轉彎時，疑似太靠近內側，侵入轉角區域，不慎撞倒聲光號誌燈桿。記者石秀華／翻攝
高市遊覽車徐姓駕駛，昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口轉彎時，疑似太靠近內側，侵入轉角區域，不慎撞倒聲光號誌燈桿。記者石秀華／翻攝
高市遊覽車徐姓駕駛，昨晚行經鼓山區龍德路口轉彎時，疑似太靠近內側，侵入轉角區域，不慎撞倒聲光號誌燈桿，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高市遊覽車徐姓駕駛，昨晚行經鼓山區龍德路口轉彎時，疑似太靠近內側，侵入轉角區域，不慎撞倒聲光號誌燈桿，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高市遊覽車昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口轉彎時，撞斷輕軌號誌，幸當時無輕軌列車經過。記者石秀華／翻攝
高市遊覽車昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口轉彎時，撞斷輕軌號誌，幸當時無輕軌列車經過。記者石秀華／翻攝
高市遊覽車昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口轉彎時，撞斷輕軌號誌，幸當時無輕軌列車經過。記者石秀華／翻攝
高市遊覽車昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口轉彎時，撞斷輕軌號誌，幸當時無輕軌列車經過。記者石秀華／翻攝

遊覽車 高雄輕軌

延伸閱讀

「選錯市長影響深遠」高雄綠委齊聚桃園為鄭運鵬拜票

綠罵擋前瞻傷害高雄 柯志恩：高鐵不進市區才是阻擋

高雄輕軌又出「撞」況 這次是遊覽車撞倒號誌

艾司摩爾捨高雄去新北？高市經發局回應了

相關新聞

影／淡水莽夫猛甩妻臉4巴掌 不同視角曝光讓人好生氣

新北市淡水區孔姓莽夫，疑不爽朱妻幫小孩牛奶泡太多，竟情緒失控朝著妻子臉上猛呼巴掌，路人看見衝前攔阻報警。過程被民眾拍下，...

影／新北深坑民宅驚傳瓦斯氣爆 男子無意識送醫搶回一命

新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，據了解屋主來電表示哥哥吳男（66歲）疑似開瓦斯輕生...

詭譎竄火！新莊公寓騎樓大火 事發前五分鐘一人路過

今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓機車突然起火，不久騎樓陷入火海一片。消防人員趕抵10分鐘控制火勢，經殘火處理，現...

挨罰1200元 駕駛人和親友驚覺原來每天違規跨越虛線

全台都有這種道路，接近路口之前約10至20公尺，畫設偏向右側的白色虛線，很多行駛虛線右邊的駕駛人通過虛線繼續直行，彰化縣...

台南安南工寮火警 火勢猛烈工寮付之一炬

台南市安南區安中路二段巷弄內一工寮今天下午12時29分據報傳出火警，消防局接獲通報後派出大批人車前往灌救，抵達現場時，工...

加財務自由特訓班群組要先繳25萬 中和警成功阻男子匯款

新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組，因要先繳25萬元會員費，日前到銀行臨櫃欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。