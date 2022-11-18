畫面曝光！高雄遊覽車過路口轉彎 下一秒撞斷輕軌號誌

高雄市輕軌又被撞！3輛遊覽車昨晚6時55分許，行經鼓山區龍德路口時，第3輛徐姓駕駛疑未抓好車距，跟著前方2輛車轉彎時，一過路口，將輕軌聲光號誌燈撞斷，所幸當時無輕軌列車經過，警方對徐男酒測，無酒駕行為，高捷表示，將對肇事者進行求償。

鼓山警分局警方指出，53歲徐姓男子昨晚6時55分許，駕駛遊覽車，跟在前方2輛遊覽車後方，行經鼓山區龍德路由北往南方向行駛，左轉大順一路時，徐男疑未抓好安全車距，一過彎不慎擦撞輕軌聲光號誌牌，當場將號誌桿撞斷。

事發當下，所幸無輕軌列車經過，警方獲報，派員到場進行交通管制、疏導及測繪後，7分鐘迅速排除事故現場，幸未影響輕軌運行，後續列車也依行控中心指示，依巡檢速限通過。

警方事後對徐男進行酒測，徐無酒精反應，警方依事故現場及行車記錄器畫面研判，當時徐男駕駛遊覽車左轉時，疑似太靠近內側，侵入轉角區域，才不慎撞倒聲光號誌燈桿。