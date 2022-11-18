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迷路用這招報案 學起來！再也不怕迷途受困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

在警消人員引導使用手機地圖顯示經緯度後，潘男與友人順利對外求救脫困。記者李宗祐／翻攝
在警消人員引導使用手機地圖顯示經緯度後，潘男與友人順利對外求救脫困。記者李宗祐／翻攝

潘姓男子駕車戴著友人到嘉義市蘭潭水庫遊玩，疑因路況不熟，於轉彎時車輛不小心滑落水庫邊坡，潘男急忙報案，但是無法敘明意外地點，警消協助他利用手機上的地圖定位，依其座標找到事故地點，順利協助脫困。嘉義市消防局表示，利用手機裡面的地圖顯示所在位置的經緯度，只要簡單幾個步驟，告知警消就可以找出所在位置協助脫困。

嘉義市消防局表示，現代每個人幾乎都有手機，若在人生地不熟的地方或迷失方向，想對外求救時卻不知身處何處時，可以打開手機裡的Google地圖或iPhone內建的地圖跟著幾個簡單步驟就可以顯示自己所在位置的經緯度。

步驟一、打開地圖，等待小藍點定位

步驟二、長按小藍點

步驟三、將頁面網上滑就可以看到經緯度

步驟四、告知119、110經緯度

消防局表示，這個技巧超實用，因為可以縮短報案時間，加快救援速度，而且單純使用GPS定位不需要網路，手機沒有訊號也能運作。

日前來自外縣市的潘姓男子開車載著友人來到蘭潭遊賞，適逢深夜天色昏暗，蘭潭的環潭道路彎路較多，道路蜿蜒曲折，加上潘男路況不熟，車輛不慎跌入道路的邊坡下，受困在車內無法出來，報案請警方協助。由於潘男對附近道路位置不熟，無法說出準確的位置，消防人員就是教導潘男利用手機上的地圖定位出座標，依其座標找到該名男子及乘客，順利到現場救援。

119派遣系統可透過經緯度抓到你的所在位置。
119派遣系統可透過經緯度抓到你的所在位置。
長按小藍點後頁面往上滑就能看到經緯度。記者李宗祐／翻攝
長按小藍點後頁面往上滑就能看到經緯度。記者李宗祐／翻攝
Google Map打開後，等待小藍點定位。記者李宗祐／翻攝
Google Map打開後，等待小藍點定位。記者李宗祐／翻攝
iPhone地圖打開後，等待小藍點定位。記者李宗祐／翻攝
iPhone地圖打開後，等待小藍點定位。記者李宗祐／翻攝

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