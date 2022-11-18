台中七期知名景點秋紅谷驚傳溺水 38歲男失去生命跡象送醫搶救

秋紅湖岸邊發現疑似溺水吳男的外套、拖鞋。記者曾健祐／翻攝 台中市知名景點秋紅谷今上午傳出有人溺水，警消接獲民眾報案稱有人在湖中載浮載沉，消防局派遣中港、西屯及黎明3個分隊到場搜溺，經現場人員打撈救起1名男子，但他已經失去呼吸心跳，目前送醫搶救中。

台中第6分局今上午近10點接獲民眾報案，表示位於七期的秋紅谷景觀生態公園疑似有人落水，警方、消防人員趕往現場打撈救溺，成功將1名男子救援上岸，經查身分為38歲吳姓男子，由於失去呼吸心跳隨即送醫搶救。

警方也在秋紅湖岸邊發現疑似吳男黑色外套、1雙黑色拖鞋，初步並未發現外力介入，後續將調閱附近監視器釐清確切落水經過。

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