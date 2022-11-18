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近百歲人瑞深夜跪倒街頭 巧遇「藝人級顏值」女警助返家
桃園一名96歲翁姓男子昨天傍晚出門散步，不小心迷路，一路從蘆竹南崁走到桃園小檜溪重劃區，直至深夜11時許還在街頭徘徊，最後體力不支跪倒在地，所幸青溪派出所女警蔡雅安巡邏經過發現異狀，上前關心問候，確認翁男身體無礙並通知家屬，才順利返家。
蔡雅安表示，發現翁男時，他是在對向車道旁的人行道上，由於他雙手撐地、雙膝跪地，第一時間就覺得不對勁，所以一經過就迴轉查看情況。後來，翁男說身體無礙，只是太累，所以跪倒在地，休息一下就能回家，但從他口中得知他家住蘆竹南崁，步行恐花2、3個小時，加上當時天色已晚，其衣著又單薄，若讓其獨自行走，難保路途不會再有意外，因此連絡警網先將人帶回派出所休息，再通知家人接回。
警方表示，翁男在蔡員協助下順利返家，而蔡女的做法也獲得派出所不少同事稱讚。其實，蔡女從小就充滿正義感，求學階段見人亂丟垃圾不守秩序，一定會發聲糾正，她2018年通過特考，2019年畢業分發到保一服務，今年1月才調到青溪派出所服務，因個性樂天，喜歡小動物，又熱心助人，也迅速融入團隊，在同事間也有好人緣。
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