高雄站東路又有「撞」況 轎車疑煞車失靈撞電桿釀1傷

高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，卻車禍頻傳！今天上午8時30分許，蕭姓男子駕車行經站東路，疑車站前有工程車，加上車速過快來不及變換車道，失控自撞路邊電線桿，致乘客陳姓少女受傷；蕭自稱煞車失靈，因無酒駕，車禍肇責由警方釐清。

警方調查，19歲的蕭姓男子今天上午8時30分許，駕駛Toyota搭載16歲陳姓少女，行經三民區站東路由北方向行進，在過彎時，車子失控打滑，自撞路邊電線桿，車頭全毀，蕭男未受傷，但陳女手腳擦挫傷，幸無大礙。