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高雄站東路又有「撞」況 轎車疑煞車失靈撞電桿釀1傷
高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，卻車禍頻傳！今天上午8時30分許，蕭姓男子駕車行經站東路，疑車站前有工程車，加上車速過快來不及變換車道，失控自撞路邊電線桿，致乘客陳姓少女受傷；蕭自稱煞車失靈，因無酒駕，車禍肇責由警方釐清。
警方調查，19歲的蕭姓男子今天上午8時30分許，駕駛Toyota搭載16歲陳姓少女，行經三民區站東路由北方向行進，在過彎時，車子失控打滑，自撞路邊電線桿，車頭全毀，蕭男未受傷，但陳女手腳擦挫傷，幸無大礙。
三民一警分局警方獲報趕抵現場，警方對蕭男施以酒測，無酒精反應；蕭男聲稱因煞車失靈，才失控自撞路邊電線桿，但警方調閱監視畫面，發現當時有一輛工程車在第三車道處施工，是否車禍和工程車有關，將進一步釐清車禍肇責。
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