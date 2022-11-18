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高雄站東路又有「撞」況 轎車疑煞車失靈撞電桿釀1傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，卻車禍頻傳！今天上午8時30分許，蕭姓男子駕車行經站東路，疑車站前有工程車，加上車速過快來不及變換車道，失控自撞路邊電線桿，致乘客陳姓少女受傷；蕭自稱煞車失靈，因無酒駕，車禍肇責由警方釐清。

警方調查，19歲的蕭姓男子今天上午8時30分許，駕駛Toyota搭載16歲陳姓少女，行經三民區站東路由北方向行進，在過彎時，車子失控打滑，自撞路邊電線桿，車頭全毀，蕭男未受傷，但陳女手腳擦挫傷，幸無大礙。

三民一警分局警方獲報趕抵現場，警方對蕭男施以酒測，無酒精反應；蕭男聲稱因煞車失靈，才失控自撞路邊電線桿，但警方調閱監視畫面，發現當時有一輛工程車在第三車道處施工，是否車禍和工程車有關，將進一步釐清車禍肇責。

高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，卻車禍頻傳；今天上午蕭姓男子駕車自撞路邊電線桿，車頭全毀，導致乘客陳姓少女受傷。記者石秀華／翻攝
高雄火車站站東路上個月29日搶在選舉投票前通車，卻車禍頻傳；今天上午蕭姓男子駕車自撞路邊電線桿，車頭全毀，導致乘客陳姓少女受傷。記者石秀華／翻攝
高市蕭姓男子今天上午駕車行經高雄火車站站東路，失控自撞路邊電線桿，車頭全毀，導致乘客陳姓少女受傷。記者石秀華／翻攝
高市蕭姓男子今天上午駕車行經高雄火車站站東路，失控自撞路邊電線桿，車頭全毀，導致乘客陳姓少女受傷。記者石秀華／翻攝
警方調閱監視畫面，發現當時站東路前有一輛工程車在第三車道處施工，行駛在第三車道的蕭男疑來不及變換車道自撞。記者石秀華／翻攝
警方調閱監視畫面，發現當時站東路前有一輛工程車在第三車道處施工，行駛在第三車道的蕭男疑來不及變換車道自撞。記者石秀華／翻攝
監視畫面顯示，站東路前有一輛工程車在第三車道處施工，行駛在第三車道的蕭男疑來不及變換車道，失控自撞路邊電線桿。記者石秀華／翻攝
監視畫面顯示，站東路前有一輛工程車在第三車道處施工，行駛在第三車道的蕭男疑來不及變換車道，失控自撞路邊電線桿。記者石秀華／翻攝

車禍

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