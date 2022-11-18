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專勤隊偽裝工人 在彰濱工業區、夜市查獲25名非法外勞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

民眾多次檢舉彰化縣彰濱工業區建築工地有外來人口非法工作，彰化縣專勤隊出動攔查到非法工作者。圖／彰化專勤隊提供
民眾多次檢舉彰化縣彰濱工業區建築工地有外來人口非法工作，彰化縣專勤隊出動攔查到非法工作者。圖／彰化專勤隊提供
移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊聯合彰化縣警方從10月至今，在縣內5鄉鎮的住處、工地、工廠及夜市，攔查到非法工作者，共查獲25名非法工作外來人口及5名非法雇主，偵訊後將依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

民眾多次檢舉彰化縣彰濱工業區建築工地有外來人口非法工作，彰化縣專勤隊查察人員日前刻意頭帶工地帽偽裝成施工人員，連日觀察工地動態，並於11月2日會同彰化縣警察局員林分局、芳苑分局及彰化縣政府勞工處前往查處，現場巨大的風力發電機轟隆隆地運作，最後以人海戰術包圍，當場查獲5名外來人口。

彰化縣專勤隊也指出，有線報稱彰化市某夜市經常有不明外籍人士於收攤時從事清潔工作，派員前往勘查，日前於攤販打烊後，發現數名疑似外籍人士在場清掃，隨即前往盤查，經深入了解，該夜市清潔工作採外包方式，只是承包商未經許可非法聘僱6名外籍移工違法擔任打工仔，專勤隊人員依規查處，將查處情形函送彰化縣政府裁罰。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，合法移工非法打工恐遭廢止聘僱許可並限令出國，不得再於境內工作。合法雇主雖未指派，但在知情情況下未阻止移工打工，可裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。另依據就業服務法第57條第1項規定，民眾未經許可聘僱他人所申請聘僱的外國人工作，可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，民眾切勿心存僥倖、以身試法。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊聯合彰化縣警方從10月至今，在縣內5鄉鎮的住處、工地、工廠及夜市，攔查到非法工作者。圖／彰化專勤隊提供
移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊聯合彰化縣警方從10月至今，在縣內5鄉鎮的住處、工地、工廠及夜市，攔查到非法工作者。圖／彰化專勤隊提供
移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊聯合彰化縣警方從10月至今，在縣內5鄉鎮的住處、工地、工廠及夜市，攔查到非法工作者。圖／彰化專勤隊提供
移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊聯合彰化縣警方從10月至今，在縣內5鄉鎮的住處、工地、工廠及夜市，攔查到非法工作者。圖／彰化專勤隊提供

移工 移民署

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