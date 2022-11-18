專勤隊偽裝工人 在彰濱工業區、夜市查獲25名非法外勞

民眾多次檢舉彰化縣彰濱工業區建築工地有外來人口非法工作，彰化縣專勤隊出動攔查到非法工作者。圖／彰化專勤隊提供 移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊聯合彰化縣警方從10月至今，在縣內5鄉鎮的住處、工地、工廠及夜市，攔查到非法工作者，共查獲25名非法工作外來人口及5名非法雇主，偵訊後將依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

民眾多次檢舉彰化縣彰濱工業區建築工地有外來人口非法工作，彰化縣專勤隊查察人員日前刻意頭帶工地帽偽裝成施工人員，連日觀察工地動態，並於11月2日會同彰化縣警察局員林分局、芳苑分局及彰化縣政府勞工處前往查處，現場巨大的風力發電機轟隆隆地運作，最後以人海戰術包圍，當場查獲5名外來人口。

彰化縣專勤隊也指出，有線報稱彰化市某夜市經常有不明外籍人士於收攤時從事清潔工作，派員前往勘查，日前於攤販打烊後，發現數名疑似外籍人士在場清掃，隨即前往盤查，經深入了解，該夜市清潔工作採外包方式，只是承包商未經許可非法聘僱6名外籍移工違法擔任打工仔，專勤隊人員依規查處，將查處情形函送彰化縣政府裁罰。