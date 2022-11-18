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台中市府驚傳女員工墜樓死亡 警方報請檢方相驗釐清死因

聯合報／ 記者曾健祐洪敬浤／台中即時報導

台中市政府大樓今清晨驚傳員工墜樓，台中第6分局一早6點多獲報，中市府經發局陳姓女員工（45歲）從市政大樓10樓墜落，警消到場時發現當場死亡。

警消經查陳女過去有就診紀錄，現場初步未發現外力介入。警方也將調閱周圍影響，報請檢方報驗釐清確切死因。

台中市政府表示，市府相當不捨與難過，市長盧秀燕得知亦表示十分遺憾與不捨，並立刻指示市府局處同仁，全力協助家屬處理後續事宜。

市府說明，該員工為科員，2007年起即在市政府服務，現職負責公文郵件寄送傳遞。該員長期為身心疾病所苦，主管及同仁皆主動關心、安撫與開導，未料最後發生憾事，目前已通知家屬並全力協助後事。

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