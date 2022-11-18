夫當街甩妻巴掌被拍下 警：防止家暴不發生謹循三步驟

昨天（17日）上午8時許，一對夫妻在新北市淡水區水源街二段177巷的馬路上起爭執，夫情緒失控狠甩妻子巴掌，整過程都被民眾用手機拍下，上傳Dcard淡江大學版。對此，新北市婦幼隊隊長林子翔呼籲，民眾循記三步驟，防止家暴情事繼續發生。

新北市婦幼隊隊長林子翔表示，民眾遇上家暴事件，通常是至親或是親密友人所為，往往選擇隱忍，這樣反而會助長加害人氣焰。其實，民眾防止家暴情勢不再發生，可以循著以下三個步驟防止。

林子翔說，首先第一步「要撥打113或110等家暴防治專線」他說，一旦發現對方有家庭暴力行為或可能傾向，例如拿東西準備攻擊；或已經開始實施家庭暴力。就一定要撥打113或110等家庭暴力專線通報。

讓家庭暴力防治中心的讓專業人員或警察機關介入，確保被害人人身安全，也能制止對方不當的行為。同時民眾若走過、路過，看見或聽見家暴狀況，也請務必協助立刻報警，這有助防止傷害擴大，甚至避免悲劇發生。

再來第2步，就是要「立刻就醫，並保全證據」，林子翔說明，如果發生家庭暴力事件的同時，受害人的狀況允許（有其他親友陪同），或在通報113或110之後，警察或相關單位人員已經到場了解及關心狀況，當事人暫時不必擔心人身安危顧慮，可以錄音或錄影的方式，記錄對方的言行舉止以及家暴現場的狀況（如亂摔、亂丟東西的現場）。

如果有身體上的家庭暴力行為，一定要及時就醫治療，並請醫院開立案驗傷單，詳細載明受傷之情況。完整保全證據，才能向警察等相關單位說明家庭暴力的情況，讓相關單位評估如何提供您必要的協助，也有利於保護令的聲請。

最後第3步「向法院聲請或請警察局協助聲請保護令！」林子翔提醒，對於對方不法侵害行為，可以依照急迫程度向法院聲請緊急保護令、暫時保護令或通常保護令，避免侵害的行為再次發生，相關單位接到通報，也會視情形協助您聲請家暴保護令。如果不知道要保護令怎麼聲請，可以直接到警察局、法院或家庭暴力防治中心請求專人協助，也可以先撥打113詢問或求救。