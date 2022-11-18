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可惡！夫當街狂賞妻子4巴掌 淡水居民拳頭硬了衝前解圍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

Dcard淡江大學版，昨天有網友上傳一段影片，內容是一名男子在馬路狂罵一名女子，沒多久狠甩女生4下巴掌，此舉，驚動附近民眾紛紛上前阻止男子暴行，並報警處理。對此，淡水警方表示，現場是夫妻糾紛，以依規定協助女子申請保護令，並通知社會局協處。

經調查，孔姓男子（37歲）與朱姓女子（31歲）是夫妻關係，昨天（17日）上午8時許，兩人因為一歲小孩養育問題，在新北市淡水區水源街二段177巷的馬路上互起爭執，整段過程都被民眾手機拍下，上傳Dcard淡江大學版。

兩人爭執過程，孔男數度情緒失控，動手揮毆朱姓妻子頭部及身體，還破口大罵「妳是怎樣子啦！妳是怎樣子啦！」路過民眾發現紛紛衝前喊阻「先生，你打人喔，幹甚麼」「你不要這樣打人喔！你是男的，這樣子打女人」只見朱女頭、手擦挫傷、頭暈不斷哭泣，民眾趕緊報警協處。

警方獲報趕抵，帶回夫妻2人返派出所了解，兩人是因為養育小孩問題而起爭執，詢問朱女，暫不對夫婿孔男提出傷害告訴，通知救護車協助朱女送醫檢查，並依規定協助朱女申請保護令，同步通報社會局協處。

17日上午，新北市淡水區一對夫妻因小孩教養問題爆發爭執，丈夫情緒失控當街狂呼妻子巴掌。 圖／Dcard淡江大學版
17日上午，新北市淡水區一對夫妻因小孩教養問題爆發爭執，丈夫情緒失控當街狂呼妻子巴掌。 圖／Dcard淡江大學版

淡水 家暴

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