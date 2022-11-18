快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北新莊公寓騎樓竄火 燒21輛機車5人送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓起火，火勢瞬間竄燒陷入火海一片，火勢10分鐘撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓起火，火勢瞬間竄燒陷入火海一片，火勢10分鐘撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓突然起火，不久騎樓便陷入火海一片，警消獲報趕抵布水線灌救，10分鐘後控制火勢，經殘火處理，現場共燒毀6輛機車、4輛半毀、11輛輕微毀損，5人預防性送醫，警方調閱監視器，起火前未發現有人經過，確切起火原因有待火調人員調查釐清。

據了解，今天凌晨近3時許，新北市新莊區幸福路568號騎樓，一輛機車突然起火，火勢瞬間竄燒，騎樓陷入火海一片，警消獲報出動各式救災救護車26輛、消防人員87名抵達現場灌救，騎樓火勢一度向上竄燒，消防人員立即布水線灌救，火勢10分鐘撲滅。

火警發生時，有住戶江男（63歲）要移動機車時，不慎遭濃煙燙雙手輕微灼傷，另有3名住戶（20歲陳男、49歲黃婦、24歲蔡男、73歲楊婦）逃生時吸入濃煙身體不適，緊急協助5人預防性送醫，所幸沒有大礙。警消殘火處理，現場共有6輛機車全毀、4輛半毀、11輛輕微毀損，初估燃燒面積約4.5坪。警方調閱監視器畫面，起火前未發現有人經過，至於起火原因有待火調人員調查釐清。

新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓起火，火勢瞬間竄燒陷入火海一片，火勢10分鐘撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓起火，火勢瞬間竄燒陷入火海一片，火勢10分鐘撲滅，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

公寓 火災

延伸閱讀

高雄路竹工廠火災 廠內材料設備付之一炬幸無人傷亡

台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫

清除台版KK園區詐團！新莊警清樓74處 逮2通緝犯

士林小吃店2樓竄火！1男送醫不治、1女無傷

相關新聞

影／淡水莽夫猛甩妻臉4巴掌 不同視角曝光讓人好生氣

新北市淡水區孔姓莽夫，疑不爽朱妻幫小孩牛奶泡太多，竟情緒失控朝著妻子臉上猛呼巴掌，路人看見衝前攔阻報警。過程被民眾拍下，...

影／新北深坑民宅驚傳瓦斯氣爆 男子無意識送醫搶回一命

新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，據了解屋主來電表示哥哥吳男（66歲）疑似開瓦斯輕生...

詭譎竄火！新莊公寓騎樓大火 事發前五分鐘一人路過

今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓機車突然起火，不久騎樓陷入火海一片。消防人員趕抵10分鐘控制火勢，經殘火處理，現...

挨罰1200元 駕駛人和親友驚覺原來每天違規跨越虛線

全台都有這種道路，接近路口之前約10至20公尺，畫設偏向右側的白色虛線，很多行駛虛線右邊的駕駛人通過虛線繼續直行，彰化縣...

台南安南工寮火警 火勢猛烈工寮付之一炬

台南市安南區安中路二段巷弄內一工寮今天下午12時29分據報傳出火警，消防局接獲通報後派出大批人車前往灌救，抵達現場時，工...

加財務自由特訓班群組要先繳25萬 中和警成功阻男子匯款

新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組，因要先繳25萬元會員費，日前到銀行臨櫃欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。