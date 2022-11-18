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新北新莊公寓騎樓竄火 燒21輛機車5人送醫
今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓突然起火，不久騎樓便陷入火海一片，警消獲報趕抵布水線灌救，10分鐘後控制火勢，經殘火處理，現場共燒毀6輛機車、4輛半毀、11輛輕微毀損，5人預防性送醫，警方調閱監視器，起火前未發現有人經過，確切起火原因有待火調人員調查釐清。
據了解，今天凌晨近3時許，新北市新莊區幸福路568號騎樓，一輛機車突然起火，火勢瞬間竄燒，騎樓陷入火海一片，警消獲報出動各式救災救護車26輛、消防人員87名抵達現場灌救，騎樓火勢一度向上竄燒，消防人員立即布水線灌救，火勢10分鐘撲滅。
火警發生時，有住戶江男（63歲）要移動機車時，不慎遭濃煙燙雙手輕微灼傷，另有3名住戶（20歲陳男、49歲黃婦、24歲蔡男、73歲楊婦）逃生時吸入濃煙身體不適，緊急協助5人預防性送醫，所幸沒有大礙。警消殘火處理，現場共有6輛機車全毀、4輛半毀、11輛輕微毀損，初估燃燒面積約4.5坪。警方調閱監視器畫面，起火前未發現有人經過，至於起火原因有待火調人員調查釐清。
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