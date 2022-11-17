快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／恐怖女鄰大門綁滿刀剪拒不開門 警動手拆了16把

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市林姓婦人因和鄰居有噪音檢舉糾紛，今年6月在住家門口綁滿刀剪並加裝2支監視器，林雖被法院依違反社會秩序維護法裁罰3000元，仍不知悔改，大門刀剪越綁越多，因外送員送外送撞見PO網瘋傳；警方今下午登門，因林拒不開門，警方動手拆下16把刀剪，再依社維法將她移送裁處。

臉書社團「外送員的奇聞怪事」有網友貼文還附照，發文中指出，「門口綁滿了刀子跟剪刀上面還兩支監視器，這也太恐怖了吧」。

貼文一出，網友熱議回應，有網友直指，「讓你掛餐點用的啊」、「把餐點掛在刀子上？」；也有網友認為畫面太過詭異，要外送員「直接回頭認賠」；有網友則猜測，「就防小偷用的，其實家裡也沒錢」、「法陣？」；有網友表示，「萬聖節過了，忘記拆掉啦」、「是習慣在門口拆箱，卻常常忘記帶工具的朋友」；也有網友點出重點說「應該和鄰居有過節」。

轄區三民二警分局警方表示，家住三民區建武路的66歲林姓婦人，因鄰居檢舉她走動、搬東西出現噪音聲響擾人，屢勸不聽，雙方發生口角，林今年6月在住家大門綁滿刀子、剪刀並加裝2支監視器，被鄰居檢舉。

林當時聲稱，因和鄰居有口角，為了保護自己才在門口綁了刀子和剪刀，警方認為林婦在門口幫刀剪行為，因有可能危害他人身體或財物之虞，依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，函送高雄地院裁處。

雖林婦事後被裁罰3000元，但行為未稍加收斂，反而變本加厲在門口綁了更多的刀剪，因外送員送美食經過她的住家，拍下刀剪綁滿大門的恐怖畫面，危險行徑再度曝光。

警方今天下午再度前往林婦住處，敲門要求她開門，但獨居的林婦卻置之不理，拒絕開門，警方當場在門口宣告林婦權利後，表達若不開門，會先拆卸刀剪，並依違反社維法第63條第1項第4款處置，並查扣掛於門上刀剪刀，但林婦連大門都不願開。

警方當下花了約20分鐘，將刀剪一一拆下，數了一數，共有8支剪刀、7支水果刀以及1支美工刀，共16把刀剪，全案依社維法函送高雄地院簡易庭裁處。

三民二警分局警方花了約20分鐘，將林姓婦人在大門所綁的刀剪一一拆下，共有8支剪刀、7支水果刀以及1支美工刀，共16把刀剪。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方花了約20分鐘，將林姓婦人在大門所綁的刀剪一一拆下，共有8支剪刀、7支水果刀以及1支美工刀，共16把刀剪。記者石秀華／翻攝
高市一名外送員送美食到三民區一處公寓，驚見住戶家門口綁滿刀剪加監視器，警方揭露因住戶和鄰居有噪音檢舉糾紛，才在門口掛滿刀剪。圖／翻攝臉書社團「外送員的奇聞怪事」
高市一名外送員送美食到三民區一處公寓，驚見住戶家門口綁滿刀剪加監視器，警方揭露因住戶和鄰居有噪音檢舉糾紛，才在門口掛滿刀剪。圖／翻攝臉書社團「外送員的奇聞怪事」

外送員 監視器

延伸閱讀

嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因

外送員剛放下餐點秒消失！他怒調監視器揪「心機兇手」埋伏巷口：是慣犯

送貨員傳大門照片給飼主 意外捕捉愛犬「飄空中超盡責」：拍得太好了

好讀周報／外送員月入10萬？ 南韓記者辭職當外送員揭祕辛

相關新聞

影／淡水莽夫猛甩妻臉4巴掌 不同視角曝光讓人好生氣

新北市淡水區孔姓莽夫，疑不爽朱妻幫小孩牛奶泡太多，竟情緒失控朝著妻子臉上猛呼巴掌，路人看見衝前攔阻報警。過程被民眾拍下，...

影／新北深坑民宅驚傳瓦斯氣爆 男子無意識送醫搶回一命

新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，據了解屋主來電表示哥哥吳男（66歲）疑似開瓦斯輕生...

詭譎竄火！新莊公寓騎樓大火 事發前五分鐘一人路過

今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓機車突然起火，不久騎樓陷入火海一片。消防人員趕抵10分鐘控制火勢，經殘火處理，現...

挨罰1200元 駕駛人和親友驚覺原來每天違規跨越虛線

全台都有這種道路，接近路口之前約10至20公尺，畫設偏向右側的白色虛線，很多行駛虛線右邊的駕駛人通過虛線繼續直行，彰化縣...

台南安南工寮火警 火勢猛烈工寮付之一炬

台南市安南區安中路二段巷弄內一工寮今天下午12時29分據報傳出火警，消防局接獲通報後派出大批人車前往灌救，抵達現場時，工...

加財務自由特訓班群組要先繳25萬 中和警成功阻男子匯款

新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組，因要先繳25萬元會員費，日前到銀行臨櫃欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。