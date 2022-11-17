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「買空賣空雙面騙」 南警逮詐騙犯嫌檢聲押獲准

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

35歲黃姓男子涉嫌以買空賣空手法，謊稱有手機要買展開第三方詐騙台南市警六分局員警接獲報後抽絲剝繭，鎖定黃姓犯嫌落腳處，昨天逮捕黃到案。警詢後移送檢察官偵訊，檢方向法院聲請羈押獲准。

被害人指控，黃同時佯裝「假買方」、「假賣方」兩身分行騙，以買空賣空手法展開第三方詐騙，讓真買方匯了錢收不到貨，不知情的真賣方因受害買方提告變成警示帳戶，雙雙都被騙上當。

警方接獲報案後，查出黃向網路賣家說要手機要買，協議先匯款後再面交取貨，讓賣家放心。接著用「假賣方」身分，盜圖後PO文在網路上說要相同貨品，真買方上鉤要買貨，他再提供真賣方帳號，讓真買方匯錢給賣方。

據了解，黃沒有現金也無手機，切換「假買方」、「假賣方」身分，周旋真正買、賣方間，向賣方騙走了手機，買方匯了錢遲遲等不到手機，向賣方提出詐騙告訴。賣方帳戶變成警示帳戶，還替真正的騙子背上黑鍋，不知情的買賣雙方雙雙都變成受害人。

黃為套取現金，盜圖PO文在網路上賣手機還提高3000元價差，面交拿手機請買方退還3000元現金，將取得的手機變現花用殆盡。

市警六分局呼籲，民眾在買賣東西，應多加提防，下單前先留意買家和賣家評價外，對於個人買家、或顯低於市價貨品，最好約當面交付，採一手交錢，一手交貨方式，慎選優良有信用網購平台，以保障自身消費權益。

黃姓男子（中）涉嫌詐欺案，警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子（中）涉嫌詐欺案，警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 台南 價差

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