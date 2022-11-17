「買空賣空雙面騙」 南警逮詐騙犯嫌檢聲押獲准

35歲黃姓男子涉嫌以買空賣空手法，謊稱有手機要買展開第三方詐騙。台南市警六分局員警接獲報後抽絲剝繭，鎖定黃姓犯嫌落腳處，昨天逮捕黃到案。警詢後移送檢察官偵訊，檢方向法院聲請羈押獲准。

被害人指控，黃同時佯裝「假買方」、「假賣方」兩身分行騙，以買空賣空手法展開第三方詐騙，讓真買方匯了錢收不到貨，不知情的真賣方因受害買方提告變成警示帳戶，雙雙都被騙上當。

警方接獲報案後，查出黃向網路賣家說要手機要買，協議先匯款後再面交取貨，讓賣家放心。接著用「假賣方」身分，盜圖後PO文在網路上說要相同貨品，真買方上鉤要買貨，他再提供真賣方帳號，讓真買方匯錢給賣方。

據了解，黃沒有現金也無手機，切換「假買方」、「假賣方」身分，周旋真正買、賣方間，向賣方騙走了手機，買方匯了錢遲遲等不到手機，向賣方提出詐騙告訴。賣方帳戶變成警示帳戶，還替真正的騙子背上黑鍋，不知情的買賣雙方雙雙都變成受害人。

黃為套取現金，盜圖PO文在網路上賣手機還提高3000元價差，面交拿手機請買方退還3000元現金，將取得的手機變現花用殆盡。