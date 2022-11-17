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影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局永興所在12日接獲市民報案，聽到住家附近一輛轎車引擎蓋，已傳貓叫聲2天，擔心有貓困在車頭下，協請警方聯絡車主，警方到場後，通知車主打開引擎蓋，警、民聯手將一隻虎斑貓救出，有熱心市民將牠帶回家收養。

第二警分局永興所巡佐彭聖傑、警員徐柏鈞，12日晚間7時許，接獲市民報案，北區健行路、崇德路有貓疑被困在轎車引擎室內，需要協助。

報案的市民表示，已經連續2天聽到該輛轎車的車頭，傳出疑似貓叫聲，因為不是車主所以無法打開引擎蓋查看，所以想請警方協助聯繫車主。

警方趕到現場時，現場已聚集十多名熱心民眾在旁圍觀，員警蹲下先用手電筒照向車底查看，果然看到一隻幼貓身影，循著貓咪叫聲反覆察看，確定幼貓是躲在引擎室內，員警順利連繫上車主，家住附近的車主得知後，也迅速到場打開引擎蓋。

員警拿著手電筒照光，其他熱心市民則拿著洗衣袋深入引擎室內捉捕，一開始小貓疑似受到驚嚇越鑽越裡面，幸好有民眾手腳俐落，趁貓轉身時將牠抓住，警民合作順利將小貓救援出來，幸好白虎斑幼貓沒有受傷，眾人在小貓露出臉後，直呼「好可愛」，救出的幼貓最後由熱心市民帶回家照顧。

第二警分局長陳家銘提醒，野生動物偶爾會躲在汽車車底或引擎蓋內躲雨、取暖，民眾可在駕駛車輛前先檢查車輛外觀、底部，拍打引擎蓋，觀察有無異狀，多一分注意就能避免一分危險。

台中市警方在12日獲報，一隻貓卡在北區崇德路附近轎車引擎蓋下方，警方到場與民眾聯手，協助幼貓脫困。圖／第二警分局提供
台中市警方在12日獲報，一隻貓卡在北區崇德路附近轎車引擎蓋下方，警方到場與民眾聯手，協助幼貓脫困。圖／第二警分局提供

車主 小貓 貓咪

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