影／酒駕肇事再添一樁 男撞毀1汽車5機車送辦
今天凌晨，邱姓男子酒後駕車載著張女，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力，衝撞路邊臨停6輛汽、機車，導致6車嚴重毀損。邱男、張女自行脫困，肢體擦傷、頭暈胸悶，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有大礙。邱男酒測值0.25毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦，張女則負連帶責任依法開罰。
經調查，邱姓男子（26歲）從事服務業相關，昨天晚上在北市與友餐敘，期間喝了些酒。今天凌晨餐敘結束，邱男帶著酒意，開車載著張姓女友，準備送她返回新北市泰山區住處。未料，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力失控，連撞路邊臨停1輛汽車、5輛機車，導致6車嚴重毀損。
撞擊過後，邱男與張女自行爬出車外求救，救護人員獲報趕抵，檢視邱男左腳擦傷、張女頭暈胸悶，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有大礙。邱男酒測值0.25毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌將邱男函送法辦；張女負連帶責任依「道路交通管理處罰條例」第35條第8項開處600元以上3000元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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