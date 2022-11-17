不聽勸堅持「試試看」 台南男放火燒了噴漆室判1年2月

台南地院審酌，陳年輕識淺失慮欠周，僅因一時好奇即點燃易燃物並延燒致生公共危險，公司受損害程度嚴重，認他放火燒燬他人所有物，致生公共危險，處1年2月徒刑。圖／讀者提供 陳姓男子是安全帽製造廠商員工，去年4月間在台南廠房4樓噴漆室工作，好奇詢問同事若噴架上凝固油漆點火會如何？同事告知會燒起來，沒想到他竟持打火機點燃，致噴漆室起火後迅速延燒，通報消防局才順利撲滅，法官認他放火燒燬他人所有物，致生公共危險，處1年2月。

檢警調查，陳去年4月13日下午4時20分許，與周姓同事在廠房4樓噴漆室從事噴漆作業時，好奇詢問周若將噴漆架上凝固油漆點火會如何，經周明確告知如果點火會燒起來。沒想到陳未聽從其警告，持打火機點燃噴漆架上的乾漆，致乾漆起火燃燒融化後滴落至下方集漆槽，使火勢迅速擴大延燒。

包括陳、周在內員工見狀即持滅火器噴灑，然而，火勢稍減無法撲滅，後經消防人員獲報及時到場撲滅火勢。而火警造成噴漆室上方鐵皮燒白、煙燻及略凹陷變形，下方嚴重煙燻、部分脫落、噴漆室鐵門嚴重煙燻、外側擺放物品受煙燻；內部擺放物品部分燒熔、碳化，致生公共危險。

陳於偵審中坦承不諱。周表示，他跟陳一起在內工作噴漆，當時陳問他說噴漆的轉台如果點火會怎樣，他說如果點燃會燃燒起來陳說好，之後他就看到噴漆的轉台整個都是火，他就去叫人來救火，他與工廠員工一起拿滅火器救火後就疏散下樓。

周說，下樓後他有問陳為何還點下去，陳說「他不相信我說的，他要試看看。」案發後，陳也幫忙滅火，直至消防局來叫他們出去，陳才出去。

陳主張消防隊員到場時，有承認他引起火勢，符合自首規定。台南地院認他僅向無偵查犯罪職務的公務員陳述自己犯罪的事實，而無受裁判的表示，與自首條件不符。況且火災現場關係人並無表示或告知救災人員該火災原因可能有人為縱火的情形，並未採信。

台南地院審酌，陳年輕識淺失慮欠周，僅因一時好奇即點燃易燃物並延燒致生公共危險，公司受損害程度嚴重，因經濟能力不佳，迄未與公司成立民事和解賠償其損害等，認他放火燒燬他人所有物，致生公共危險，處1年2月徒刑，可上訴。