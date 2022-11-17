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台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫
台南市仁德區德善路民宅今天中午12點多發生火災，消防人員到場後發現1樓房間起火，出水滅火後，在廚房內找到年約70歲老先生受傷，對聲音有反應，緊急送醫急救。消防人員懷疑他為疑似縱火者，至於起火真正原因待火調科人員和警方深入調查。
「有民宅失火，快來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天中午12點7分接獲民眾報案，仁德區德善路民宅起火冒白煙，消防人員到場發現，1樓廚房前小房間起火，燃燒棉被。
廚房內躺臥一位民眾。燃燒一樓前房間內棉被，燃燒面積約2平方公尺，未安裝住警器，損失約1000元。 消防人員懷疑為傷者以香蕉水縱火。
台南市消防局說，起火真正原因由火災調查科人員鑑定查明，並配合轄區警方查明。
【中央社／台南17日電】
台南市仁德區一處民宅今天中午發生火警，消防人員1分鐘就撲滅火勢，獨居老翁受傷送醫；消防局初步調查，疑受傷老翁縱火，但仍待警消進一步調查確認。
台南市消防局中午11時59分獲報，台南市仁德區德善路一處民宅發生火警，消防人員12時7分趕抵現場發現一樓廚房前小房間起火，立刻灌救，1分鐘撲滅火勢，且將躺臥在廚房的受傷老翁送醫。
消防局初步調查，受傷老翁年約70歲，是名獨居更生人，現場有1桶香蕉水，疑受傷老翁縱火，起火點可能是房間的棉被，幸未造成重大損失。
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