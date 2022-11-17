4屁孩無照駕車安全帽拿襲人 被逮辯稱：只是好玩戲鬧

新北市蘆洲區4名國中學生，昨天下午下課後，不但無照騎車雙載、刻意遮蔽車牌沿路違規，還手持安全帽敲擊路過學生頭部，被害學生被突來敲擊一度嚇傻，被害學生家長向警方報案，經警追查，帶回涉案4名學生到案，警詢後依傷害、少年事件處理法函送法辦；另交通違規部分則開出17張舉發單。

據了解，新北市蘆洲區某所國中4名9年級學生，昨天（16日）下午下課後，不但無照雙載騎乘兩輛機車，還刻意遮蔽車牌、沒戴安全帽、沿路紅燈右轉、闖紅燈違規，途中騎經光榮路120巷、中正路185巷，4人見有學生路過，竟誇張的先用手拍擊路過學生後腦勺，還持安全帽敲擊學生額頭，被害學生被突來敲擊，一度嚇傻呆站現場許久。

4少自以為好玩的惡劣舉動，殊不知已被監視器拍下，昨晚有被害學生家長向轄區警方報案。經蘆洲警方受理，調閱沿路監視器畫面追查，於昨天晚上10時許，循線通知涉案4少到案說明。

偵詢時，4少辯稱只是一時好玩嬉鬧，沒想到會惹出那大風波。警詢後依傷害、少年事件處理法，將4少函送少年法庭；另交通違規部分則開出17張舉發單，恐挨罰3萬1000元以下罰鍰。