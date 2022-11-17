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宮廟捐大甲警50頂安全帽 年長者與經濟弱勢違規人都可用
台中市警局大甲分局加強宣導騎車要戴安全帽，大甲聖母宮昨天捐50頂媽祖及虎爺平安符全罩式安全帽，供員警執法時，發現年長者或經濟弱勢的違規騎士使用，也一起宣導騎車應戴妥安全帽，共同提升轄內交通安全
大甲警分局交通組長王貞惠指出，民眾常貪圖一時方便，騎車未戴妥安全帽，導致常有車禍，去年共27人死傷，今年統計迄今有18人死傷。
「未戴妥安全帽」同時也與「超速」、「無照駕駛」及「路口違停」、「違反行人路權」等，列為交通部今年第4季防制交通事故執法重點，未依規定配戴安全帽者，除依道路交通管理處罰條例處500元罰鍰外，大甲聖母宮響應，要求未來參加遶境活動人員應遵守規定，昨天捐50頂貼有「媽祖祈福」及「虎爺護佑」平安符全罩式安全帽，提供警方，執勤遇到取締年長者及經濟弱勢違規民眾使用，協助養成騎車戴妥安全帽習慣。
大甲警分局長吳燕山表示，除加強安全帽違規執法專案外，將持續在轄內易肇事路段針對上述重點違規項目加強取締，並藉由員警巡邏提升見警率防制事故發生，廣泛運用社群媒體、LED跑馬燈、與社區治安座談會議等多元管道加強宣導交通安全及注意事項，希望藉由執法和宣導雙重手段，建立民眾路權觀念，防制車禍發生與提升交通安全。
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