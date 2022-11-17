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竹市消防局9成外勤消防員獲救助隊證照 比例全國第三

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市政府重視公共安全，消防局今指出，在外勤各大隊分隊中共有210名消防員取得救助隊證照人員，比例近90%，居全國第三，將持續強化多元救災技能，守護市民生命財產安全。

陳章賢代理市長指出，為提高救災效率、保障出勤消防員安全，前市長林智堅、前副市長沈慧虹積極推動消防員增補政策，員額已從原有224人增加到306人滿編，預計自明年開始逐年擴編至380人，讓消防員排班更彈性，有更多時間陪伴家人。

消防局長李世恭表示，須透過紮實專業體技能訓練，才能順利完成各項任務，確保自身安全。他說，消防局10月24日至12月18日舉行第15期救助隊訓練，22位學員均順利取得證照，目前外勤各大隊分隊中共有210位、近90%消防員取得救助隊證照，高居全國第三。

救助隊總教官湛儁楷說，這次救助訓練特別規畫「都會型救災精進體技能」課程，搭配救災器材，採用科學及週期方式整合災害類型實作，輔以適當的戰術體能訓練，全方位提升救助人員戰術、戰技及體能肌力。

參與救助訓練的學員廖祐諄，目前在埔頂分隊服務，因服務單位緊鄰園區，有許多高速公路、快速道路等要道，需要時常處理車禍救助事故。他說，本次訓練讓他精進救災觀念與能力，如現場安全管理、玻璃破壞管理、製造空間及傷員救出等，未來將能更快、更有效率完成任務。

本期救助隊訓練在消防教育訓練基地傳授各式專業技能，課程包括單雙繩索系統應用、高低所落差人命救助、各類災害案例及綜合訓練、山域基礎救助、侷限空間搶救、地震倒塌聯合搜救、車輛脫困送醫救援、直升機立體救災訓練、救助現場時危險預知等。

消防局表示，多年來除培訓救助隊300餘人外，更協助消防署代訓警專學員逾250名，期間並代訓嘉義市、金門縣消及澎湖縣消防局多名弟兄，積極共享訓練資源。

新竹市消防局於10月24日至12月18日，辦理第15期救助隊訓練。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局於10月24日至12月18日，辦理第15期救助隊訓練。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局取得救助隊證照人員比例高達近90%，為全國第三。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局取得救助隊證照人員比例高達近90%，為全國第三。圖／新竹市消防局提供

消防員 中共

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