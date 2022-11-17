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瑞芳發現基隆河面有人漂流…基隆境內救起 女子明顯死亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市消防局今早接獲報案，瑞芳區基隆河面有人載浮載沉。消防人員最後在基隆市境內將人救起，但已明顯死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局今早接獲報案，瑞芳區基隆河面有人載浮載沉。消防人員最後在基隆市境內將人救起，但已明顯死亡。記者邱瑞杰／翻攝
新北市消防局今早接獲報案，瑞芳基隆河有人載浮載沉。消防人員趕往救援，最後在基隆市境內河段將人救起，但已明顯死亡。基隆警方接手處理，死者為女性，年約60歲，身分和落水原因待調查。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點多接獲報案，指在基隆河瑞芳河段，看到好像有人在河面漂流，一直往下游漂去。

消防隊員前往現場搜尋搶救，在新北、基隆市交界處將人救起，發現女子明顯死亡。落水女子被救起地點在基隆市警二分局轄區，警方發現死者身上並無身分證明文件，已採集相關跡證，比對查詢死者身分。

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