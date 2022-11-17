高雄大叔落假美女交友圈套 為見本尊掏錢買遊戲點數
高市莊姓男子前天走進左營區一家超商，邊講電話，邊掏出3張千元鈔，聲稱要買遊戲點數，店員懷疑他受騙報警；警方趕抵，莊還指3000而已不會詐騙，警方追問下，得知莊落入假美女交友圖詐騙圈套，為見本尊才依指示買點數，幸被警及時勸阻。
左營警分局左營派出所警員孫從文及警員陳仕偉，前天下午2時50分，接獲轄內孔營路一家超商報案，指稱疑似有客人遭詐騙，請警方到場協助。
警方抵達超商後，劉姓女副店長向警方表示，店內一名男客人買遊戲點數時，一直講手機，依她經驗懷疑客人可能遇到詐騙，她出言勸阻，但男客人還是堅持付款，才會請警方到場協助。
警方趨前詢問莊姓男子（47歲）買點數卡的用途，莊男表示，買遊戲點數卡為了儲值，才買3000元而已，不會是詐騙，警方勸莊男1000元也有人被詐騙，才剛處理完2名被害人。
警方細心詢問莊男近日是否有網路交友，莊才心虛點頭，因對方指示要買點數以表達他的誠意，收到點數後才會碰面；警方研判莊男可能遇到假美女網路交友的詐騙手法，當場以案例教育勸說，莊才恍然大悟，自己險成詐騙集團眼中的肥羊。
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