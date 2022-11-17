影／身障男網路求職質疑對方是詐騙遭報復 揚言讓他活不下去

身障蔡姓男子求職，上網找工作時質疑對方是詐騙，竟慘遭報復，揚言讓他活不去，被害人只好上網求饒，台中警方今天表示，已受理報案。

大甲分局今天表示，已依規定受理妨害名譽案，也呼籲現代人日常生活已經離不開上網，網路上隨時可見各種聳動爆料，甚至蓄意用激烈言詞進行謾罵、人身攻擊或是杜撰謠言造成他人名譽受損，固然憲法保障人民有言論上之自由，但並不代表可以在網路上恣意謾罵、杜撰抹黑，超過言論自由保障的界限，仍要負起法律責任，甚至刑事責任，不可不慎。

台中原住民議員黃仁知道情形後，今天痛斥詐騙集團猖狂，希望檢警能全力追查，杜絕再有民眾受害，還給民眾一個安全的網路世界，他說如果被害人需要幫助，他會盡力協助，不會因為不是選民就不幫忙，希望媒體多宣導，還給民眾一個安心的生活環境。

27歲蔡姓男子下半身癱瘓，右腳截肢，需靠電動輪椅才能行動，平時在大甲城隍廟及網路上賣餅乾維生，但靠賣餅乾的錢也只能夠勉強湖口，他說希望有一份穩定工作，因此上社群網站求職，卻遇上徵才詐騙，他說為擔心有人受害，在詐騙徵才廣告上留言是詐騙，竟慘遭報復，詐騙集團每天換花樣，汙辱、謾罵、創假帳號假冒當事人作惡，他已報警。