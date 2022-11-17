快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

虛擬幣開戶爽賺1成？桃園男騙行員險被詐百萬血汗錢

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區莊姓男子在網友推薦下，昨帶100萬元現金，到銀行要臨櫃開虛擬貨幣帳戶，但用途交代不清，甚至撒謊，引起行員懷疑並報案，警方到場發現他遇到投資詐騙，勸他不要上當，才讓他打消開戶念頭，保住鉅額血汗錢。

八德警分局四維派出所昨天下午3時許接獲銀行報案，一名莊姓男子（36歲）稱自己「做生意」，在八德區介壽路一段台灣企銀臨櫃要開「虛擬貨幣網路帳戶」並存款100萬元，疑似遭詐騙。

四維所警員翁榮廷、謝永靖獲報立即趕往處理。莊男稱，自己日前在臉書認識一位暱稱「表哥」的男子，雙方加LINE相談投資虛擬貨幣後，對方說可代為操作虛擬貨幣，只要開通虛擬帳戶並投資100萬元，即可拿到10%利潤。

「表哥」進一步要求莊男到銀行，臨櫃辦理虛擬貨幣網路銀行帳戶，並把帳戶號碼及雙證件照片傳給他，還要莊向行員謊稱是「做生意投資」，莊不疑有他，才來開戶。

警方聽完，立刻告知是常見的假投資詐騙手法，只要把帳號、密碼跟證件照片給對方，100萬元就會被領走；員警也提供近日全球第2大加密貨幣交易所FTX，面臨倒閉危機正式申請「破產重組程序」的新聞給莊男查看，才讓他恍然大悟，打消投資念頭，取消辦理網路銀行帳戶。

警方提醒，如遇通訊軟體或網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失；也呼籲各金融機構對於可疑的匯款案件，多加關懷提問，並打110通知警方派員協助，共同為降低受騙案件出一份心力。

八德莊姓男子落入投資詐騙陷阱，險開戶並將100萬元血汗錢存入、交給詐騙集團。記者楊湛華／翻攝
八德莊姓男子落入投資詐騙陷阱，險開戶並將100萬元血汗錢存入、交給詐騙集團。記者楊湛華／翻攝

虛擬貨幣 詐騙

延伸閱讀

FTX破產危機延燒 大坂直美等體壇明星挨告

桃園里長選舉競爭激烈 桃檢偵破幽靈人口及賄選

林佳龍合體鄭運鵬提出新北、桃園跨域合作

朱立倫：民進黨1200菜市場喊出來的 騙選票

相關新聞

嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因

高市一名外送員日前送美食至三民區一處公寓，驚見大門綁滿刀子、剪刀還有2支監視器，事後在臉書社團貼文，直指「也太恐怖了吧」...

影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

台中市第二警分局永興所在12日接獲市民報案，聽到住家附近一輛轎車引擎蓋，已傳貓叫聲2天，擔心有貓困在車頭下，協請警方聯絡...

影／酒駕肇事再添一樁 男撞毀1汽車5機車送辦

今天凌晨，邱姓男子酒後駕車載著張女，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力，衝撞路邊臨停6輛汽、機車，導致6車嚴重毀損...

不聽勸堅持「試試看」 台南男放火燒了噴漆室判1年2月

陳姓男子是安全帽製造廠商員工，去年4月間在台南廠房4樓噴漆室工作，好奇詢問同事若噴架上凝固油漆點火會如何？同事告知會燒起...

嚇人！冬山驚傳堆高機工廠起火燒 濃煙直竄天際

宜蘭縣冬山鄉今天下午1點多發生火警，地點在台9線的冬山路二段上，一間存放堆高機的鐵皮屋工廠不明原因起火，現場濃煙直竄天際...

台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫

台南市仁德區德善路民宅今天中午12點多發生火災，消防人員到場後發現1樓房間起火，出水滅火後，在廚房內找到年約70歲老先生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。