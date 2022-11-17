虛擬幣開戶爽賺1成？桃園男騙行員險被詐百萬血汗錢

桃園市八德區莊姓男子在網友推薦下，昨帶100萬元現金，到銀行要臨櫃開虛擬貨幣帳戶，但用途交代不清，甚至撒謊，引起行員懷疑並報案，警方到場發現他遇到投資詐騙，勸他不要上當，才讓他打消開戶念頭，保住鉅額血汗錢。

八德警分局四維派出所昨天下午3時許接獲銀行報案，一名莊姓男子（36歲）稱自己「做生意」，在八德區介壽路一段台灣企銀臨櫃要開「虛擬貨幣網路帳戶」並存款100萬元，疑似遭詐騙。

四維所警員翁榮廷、謝永靖獲報立即趕往處理。莊男稱，自己日前在臉書認識一位暱稱「表哥」的男子，雙方加LINE相談投資虛擬貨幣後，對方說可代為操作虛擬貨幣，只要開通虛擬帳戶並投資100萬元，即可拿到10%利潤。

「表哥」進一步要求莊男到銀行，臨櫃辦理虛擬貨幣網路銀行帳戶，並把帳戶號碼及雙證件照片傳給他，還要莊向行員謊稱是「做生意投資」，莊不疑有他，才來開戶。

警方聽完，立刻告知是常見的假投資詐騙手法，只要把帳號、密碼跟證件照片給對方，100萬元就會被領走；員警也提供近日全球第2大加密貨幣交易所FTX，面臨倒閉危機正式申請「破產重組程序」的新聞給莊男查看，才讓他恍然大悟，打消投資念頭，取消辦理網路銀行帳戶。