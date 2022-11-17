聽新聞
test
0:00 / 0:00
嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因
高市一名外送員日前送美食至三民區一處公寓，驚見大門綁滿刀子、剪刀還有2支監視器，事後在臉書社團貼文，直指「也太恐怖了吧」，有網友指「掛餐點用？」；警方指當事人因和鄰居有噪音檢舉糾紛，門口才掛滿刀剪，已依違反社會秩序維護法將女屋主移送裁處。
外送員送到府發生不少怪事！臉書社團「外送員的奇聞怪事」有網友貼文還附照，發文中指出，門口綁滿了刀子跟剪刀上面還兩支監視器，這也太恐怖了吧…。
貼文一出，網友搶蓋樓回應，有網友直指，「讓你掛餐點用的啊」，也有網友認為畫面太過詭異，要外送員「直接回頭認賠」；有網友則猜測，「就防小偷用的，其實家裡也沒錢」、「法陣？」；有網友表示，「萬聖節過了，忘記拆掉啦」；也有網友點出重點說「應該和鄰居有過節」。
轄區三民二警分局警方今天上午表示，照片中大門掛滿刀剪的林姓女屋主（66歲），因鄰居檢舉她太吵，雙方有噪音檢舉糾紛，因此在門口放置具殺傷力的物品，因有可能危害他人身體或財物之虞，警方已依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，函送高雄地院裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言