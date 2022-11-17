嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因

三民二警分局警方表示，在住處大門掛滿刀剪的林姓女屋主，因和鄰居有噪音檢舉糾紛，因此在門口放置具殺傷力的物品，已依違反社會秩序維護法移送裁處。圖／翻攝臉書社團「外送員的奇聞怪事」 高市一名外送員日前送美食至三民區一處公寓，驚見大門綁滿刀子、剪刀還有2支監視器，事後在臉書社團貼文，直指「也太恐怖了吧」，有網友指「掛餐點用？」；警方指當事人因和鄰居有噪音檢舉糾紛，門口才掛滿刀剪，已依違反社會秩序維護法將女屋主移送裁處。

外送員送到府發生不少怪事！臉書社團「外送員的奇聞怪事」有網友貼文還附照，發文中指出，門口綁滿了刀子跟剪刀上面還兩支監視器，這也太恐怖了吧…。

貼文一出，網友搶蓋樓回應，有網友直指，「讓你掛餐點用的啊」，也有網友認為畫面太過詭異，要外送員「直接回頭認賠」；有網友則猜測，「就防小偷用的，其實家裡也沒錢」、「法陣？」；有網友表示，「萬聖節過了，忘記拆掉啦」；也有網友點出重點說「應該和鄰居有過節」。