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善心不落人後 台南中醫師捐救災器材給打火兄弟

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

高瑭中醫診所負責人高國欽、賴美蓁夫婦，捐贈消防器材給台南市東門消防分隊用，由消防局副局長楊宗林（左）代表接受。記者黃宣翰／翻攝
高瑭中醫診所負責人高國欽、賴美蓁夫婦，捐贈消防器材給台南市東門消防分隊用，由消防局副局長楊宗林（左）代表接受。記者黃宣翰／翻攝
善心不落人後，台南市高瑭中醫診所負責人高國欽夫婦，今天上午捐贈一批呼吸防護面罩及氣瓶背架，給台南市東門消防分隊使用，由消防局副局長楊宗林代表接受，頒發感謝狀給高國欽，感謝他熱心公益，不吝捐輸。

台南市消防局第七大隊東門分隊，今天上午9點30分在東門分隊廳舍，舉辦受贈儀式。高瑭中醫診所負責人高國欽醫師，是東門消防分隊義消顧問，高不僅行醫，對於提升打火兄弟的救災安全更是不遺餘力。

這次捐贈由高醫師偕同妻子賴美蓁，出資購買救災器材德格爾呼吸防護面罩12具、氣瓶背架3具、電動滑板車1輛、L型胸掛燈、救命器等給予東門分隊，用實際行動來支持火裡來、水裡去的消防夥伴，有效提升搶救效能。

近年來消防局在市長黃偉哲和局長李明峯的支持努力下，不斷精進搶救技能、採購各項消防車輛裝備，以造福臺南市民，而今日高醫師捐贈的救災裝備，更加完善消防同仁的器材完整性，也期望透過本次的捐贈案能拋磚引玉，帶動社會人士之公益善舉，共同為保護大台南的安全盡一份心力。

消防局第七大隊在呼籲市民朋友，面對火災要有「小火快逃，濃煙關門」的觀念，另外近期天氣轉涼，使用瓦斯熱水器需注意通風以防範一氧化碳中毒，家中使用電器用品也須多加留意。

台南 醫師 中醫

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