拒檢逃逸連撞2無辜轎車 租來的車半毀還要吞44張罰單

高雄市警苓雅分局員警昨晚9時許攔查1輛白色轎車，開車男子拒檢，員警圍上要擊破車窗，駕駛卻加速逃逸，還撞上路過的無辜轎車，警方隨即組成專案小組查緝，今上午8時許，循線在三民區寶安街查獲52歲闕姓駕駛到案，闕男供稱他是未報到採驗，才會心虛逃逸，警方查出他昨晚逃跑路線，共違規44次，開罰後總罰鍰金額為9萬8600元，全案依妨害公務、毀損罪偵辦。

苓雅分局成功路派出所昨天晚間9時許，在苓雅區興中二路61巷口取締違規，結果闕男駕駛的白色轎車，見員警到場後竟加速逃逸，警方隨即發動線上警網追捕，於明德、河南路口發現該車行蹤，將他圍捕在場。

結果闕男見大批員警上前，闕男竟加速企圖逃逸，員警拿警棍圍上破窗，仍讓他逃逸，過程中還撞上一輛無辜轎車，結果闕駕駛轎車行經民族一路與十全路口，又撞擊另一輛轎車，行駛到鼓山區逢甲路時，才將撞擊兩次、幾乎半毀的轎車丟棄逃逸。

經員警擴大監視器比對車輛，漏夜偵辦追查後鎖定闕男行蹤，今上午8時30分許，在三民區寶安街一間民宅查緝闕男到案。闕男坦承昨天開車的是他，因為毒品案未定期到分局報到採驗，遇到警方才會心虛開車逃逸。

據了解，闕男駕駛的白色轎車是向車行租來，闕從苓雅區一路高速行駛，經三民區多處路段，最後將轎車棄置在鼓山區，警方根據沿線監視器畫面，發現闕沿途闖紅燈、隨意變換車道加上拒檢逃逸，合計違規44次，警方對此開出44張罰單，罰鍰金額達9萬8600元，全案警方詢問後，依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦，另針對其交通違規項目，本分局已逐一予以開單告發。