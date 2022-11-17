快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒檢逃逸連撞2無辜轎車 租來的車半毀還要吞44張罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市警苓雅分局員警昨晚9時許攔查1輛白色轎車，開車男子拒檢，員警圍上要擊破車窗，駕駛卻加速逃逸，還撞上路過的無辜轎車，警方隨即組成專案小組查緝，今上午8時許，循線在三民區寶安街查獲52歲闕姓駕駛到案，闕男供稱他是未報到採驗，才會心虛逃逸，警方查出他昨晚逃跑路線，共違規44次，開罰後總罰鍰金額為9萬8600元，全案依妨害公務、毀損罪偵辦。

苓雅分局成功路派出所昨天晚間9時許，在苓雅區興中二路61巷口取締違規，結果闕男駕駛的白色轎車，見員警到場後竟加速逃逸，警方隨即發動線上警網追捕，於明德、河南路口發現該車行蹤，將他圍捕在場。

結果闕男見大批員警上前，闕男竟加速企圖逃逸，員警拿警棍圍上破窗，仍讓他逃逸，過程中還撞上一輛無辜轎車，結果闕駕駛轎車行經民族一路與十全路口，又撞擊另一輛轎車，行駛到鼓山區逢甲路時，才將撞擊兩次、幾乎半毀的轎車丟棄逃逸。

經員警擴大監視器比對車輛，漏夜偵辦追查後鎖定闕男行蹤，今上午8時30分許，在三民區寶安街一間民宅查緝闕男到案。闕男坦承昨天開車的是他，因為毒品案未定期到分局報到採驗，遇到警方才會心虛開車逃逸。

據了解，闕男駕駛的白色轎車是向車行租來，闕從苓雅區一路高速行駛，經三民區多處路段，最後將轎車棄置在鼓山區，警方根據沿線監視器畫面，發現闕沿途闖紅燈、隨意變換車道加上拒檢逃逸，合計違規44次，警方對此開出44張罰單，罰鍰金額達9萬8600元，全案警方詢問後，依刑法妨害公務、毀損罪嫌移請高雄地檢署偵辦，另針對其交通違規項目，本分局已逐一予以開單告發。

苓雅分局表示，警方執行勤務攔查時，駕駛人依法有義務配合，如有違規行為時，應配合受檢，切勿心存僥倖加速逃逸，以免不慎發生交通事故。因不聽制止接受稽查而逃逸交通違規，除罰鍰外，並會吊扣駕照，請駕駛人遇稽查時應依法受檢，以免得不償失。警方針對不符稽查逃逸行為，將秉持嚴正執法立場，依法究辦，絕不寬貸！

被撞到半毀的轎車遭闕男棄置在鼓山區逢甲路。圖/讀者提供
被撞到半毀的轎車遭闕男棄置在鼓山區逢甲路。圖/讀者提供
員警圍上轎車破窗，轎車仍加速逃逸。圖／翻攝自臉書爆料公社
員警圍上轎車破窗，轎車仍加速逃逸。圖／翻攝自臉書爆料公社
闕男拒檢逃逸，連撞兩輛轎車還得吞下44張罰單，今被警方逮捕送辦。圖/讀者提供
闕男拒檢逃逸，連撞兩輛轎車還得吞下44張罰單，今被警方逮捕送辦。圖/讀者提供

妨害公務 監視器 交通違規

延伸閱讀

台中男就醫完急返家 愛車沒鎖沒熄火7小時幸未釀災

高雄警攔查轎車圍上破窗 轎車逃竄撞車仍逃逸

國道2號西向13.3K車禍！小貨車撞爛2送醫 回堵6公里

轎車違停公車停靠區遭檢舉 沒拍到站牌被退件網友炸鍋

相關新聞

嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因

高市一名外送員日前送美食至三民區一處公寓，驚見大門綁滿刀子、剪刀還有2支監視器，事後在臉書社團貼文，直指「也太恐怖了吧」...

影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

台中市第二警分局永興所在12日接獲市民報案，聽到住家附近一輛轎車引擎蓋，已傳貓叫聲2天，擔心有貓困在車頭下，協請警方聯絡...

影／酒駕肇事再添一樁 男撞毀1汽車5機車送辦

今天凌晨，邱姓男子酒後駕車載著張女，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力，衝撞路邊臨停6輛汽、機車，導致6車嚴重毀損...

不聽勸堅持「試試看」 台南男放火燒了噴漆室判1年2月

陳姓男子是安全帽製造廠商員工，去年4月間在台南廠房4樓噴漆室工作，好奇詢問同事若噴架上凝固油漆點火會如何？同事告知會燒起...

嚇人！冬山驚傳堆高機工廠起火燒 濃煙直竄天際

宜蘭縣冬山鄉今天下午1點多發生火警，地點在台9線的冬山路二段上，一間存放堆高機的鐵皮屋工廠不明原因起火，現場濃煙直竄天際...

台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫

台南市仁德區德善路民宅今天中午12點多發生火災，消防人員到場後發現1樓房間起火，出水滅火後，在廚房內找到年約70歲老先生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。