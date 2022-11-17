台中男就醫完急返家 愛車沒鎖沒熄火7小時幸未釀災

台中市熊姓男子13日未將轎車熄火、上鎖，讓轎車怠速超過7小時，幸好有民眾報警才未釀災。圖／第三警分局提供 台中市熊姓男子13日就醫完開車返家，但疑因剛就診完，身體不適，未留意離開前，沒有將轎車熄火，連車門也沒鎖，直至7個小時後，有民眾發現報警，警方聯絡熊到場，幸好車內沒有財物損失，也沒有釀成其他災害，熊感謝警方協助。

第三警分局合作所長李參民、警員范智鈞13日晚間9時許獲報，東區精武路有輛轎車從下午到晚上都未熄火，警方獲報後前往現場查看，發現一輛紅色轎車持續發動，車上及附近都看不到車主或駕駛，經員警透過警政系統查詢發現，熊姓車主（51歲）住處只離停車地點約30公尺，因此前往附近詢問，熊得知後，趕緊跑回停車地點熄火，幸好無財物損失。

熊姓男子說，當天下午2時許從醫院返家，因治療完身體不適，想趕快回家休息，因為轎車是以智慧觸控方式啟動，只要靠近感應鑰匙，按下按鈕就能發動、關閉引擎，不用將鑰匙插入鑰匙孔，離開轎車時，沒有注意，才造成此次事件。

第三警分局呼籲，民眾停車時應遵守交通規則，貴重物品請隨身保管勿放置車內，離開前也應再注意車輛是否確實熄火上鎖，避免一時疏忽讓不肖分子有機可趁，另外長時間怠速可能對車輛造成不良影響，民眾上路前記得先檢查車輛狀態，以保護自身及其他用路人安全。