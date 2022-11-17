快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飲料店愛心捐款箱被偷 老闆死命追...竊賊逃不過被逮了！

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市郭姓男子正中午騎單車，偷走鳳山區一間飲料店的零錢愛心捐款箱，張姓老闆目擊，騎機車尾追約4、500公尺，一度追到郭男，但他假裝配合，棄車翻牆逃逸，張不死心和員工繞路找人，終將郭擒獲扭送趕抵警方，並找回271元的零錢箱。

警方指出，45歲郭姓男子前天中午12時許，騎著單車經過勝愛街巷弄，見一間飲料店似乎無人，靠近櫃台後，一把拿走店家的零錢愛心捐款箱，張姓業者目睹，請員工先報警後，即騎著機車猛追郭姓竊賊。

張騎機車在巷弄追著騎單車的郭男，郭一度緊張地將零錢箱掉落地上，在瑞智街被張攔獲後，卻假裝配合，趁張不注意之際，棄車逃了4、50公尺後，又翻牆逃逸，張不死心，和員工繞路循著郭逃逸路線又追2、300公尺，終於擒獲郭男。

轄區鳳山警分局過埤派出所警網也趕抵，張將郭送交警方，追回郭偷竊的271元零錢箱；郭坦承因缺錢花用，才動外腦筋偷竊；警詢後依竊盜罪嫌送辦。

高市郭姓男子正中午騎著單車，偷走鳳山區勝愛街飲料店前的零錢愛心捐款箱。記者石秀華／翻攝
高市郭姓男子正中午騎著單車，偷走鳳山區勝愛街飲料店前的零錢愛心捐款箱。記者石秀華／翻攝
高市飲料店的張姓老闆騎機車在巷弄追著偷零錢箱的郭男，終將郭擒獲，送交警方，追回271元零錢箱。記者石秀華／翻攝
高市飲料店的張姓老闆騎機車在巷弄追著偷零錢箱的郭男，終將郭擒獲，送交警方，追回271元零錢箱。記者石秀華／翻攝
高市飲料店的張姓老闆騎機車在巷弄追著偷零錢箱的郭男，郭一度緊張地將零錢箱掉落地上（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市飲料店的張姓老闆騎機車在巷弄追著偷零錢箱的郭男，郭一度緊張地將零錢箱掉落地上（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

單車 偷竊

延伸閱讀

高雄新興區連傳竊案 男子偷飲料店又偷超商

台中竊賊摸走店家愛心箱 警隨後到他家逮人

台中大膽竊賊 趁爌肉飯店家忙偷愛心箱

咖啡廳、飲料店使用的業務用奶與市售鮮乳差在哪？專家這麼說

相關新聞

嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因

高市一名外送員日前送美食至三民區一處公寓，驚見大門綁滿刀子、剪刀還有2支監視器，事後在臉書社團貼文，直指「也太恐怖了吧」...

影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

台中市第二警分局永興所在12日接獲市民報案，聽到住家附近一輛轎車引擎蓋，已傳貓叫聲2天，擔心有貓困在車頭下，協請警方聯絡...

影／酒駕肇事再添一樁 男撞毀1汽車5機車送辦

今天凌晨，邱姓男子酒後駕車載著張女，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力，衝撞路邊臨停6輛汽、機車，導致6車嚴重毀損...

不聽勸堅持「試試看」 台南男放火燒了噴漆室判1年2月

陳姓男子是安全帽製造廠商員工，去年4月間在台南廠房4樓噴漆室工作，好奇詢問同事若噴架上凝固油漆點火會如何？同事告知會燒起...

嚇人！冬山驚傳堆高機工廠起火燒 濃煙直竄天際

宜蘭縣冬山鄉今天下午1點多發生火警，地點在台9線的冬山路二段上，一間存放堆高機的鐵皮屋工廠不明原因起火，現場濃煙直竄天際...

台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫

台南市仁德區德善路民宅今天中午12點多發生火災，消防人員到場後發現1樓房間起火，出水滅火後，在廚房內找到年約70歲老先生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。