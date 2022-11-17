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飲料店愛心捐款箱被偷 老闆死命追...竊賊逃不過被逮了！
高市郭姓男子正中午騎單車，偷走鳳山區一間飲料店的零錢愛心捐款箱，張姓老闆目擊，騎機車尾追約4、500公尺，一度追到郭男，但他假裝配合，棄車翻牆逃逸，張不死心和員工繞路找人，終將郭擒獲扭送趕抵警方，並找回271元的零錢箱。
警方指出，45歲郭姓男子前天中午12時許，騎著單車經過勝愛街巷弄，見一間飲料店似乎無人，靠近櫃台後，一把拿走店家的零錢愛心捐款箱，張姓業者目睹，請員工先報警後，即騎著機車猛追郭姓竊賊。
張騎機車在巷弄追著騎單車的郭男，郭一度緊張地將零錢箱掉落地上，在瑞智街被張攔獲後，卻假裝配合，趁張不注意之際，棄車逃了4、50公尺後，又翻牆逃逸，張不死心，和員工繞路循著郭逃逸路線又追2、300公尺，終於擒獲郭男。
轄區鳳山警分局過埤派出所警網也趕抵，張將郭送交警方，追回郭偷竊的271元零錢箱；郭坦承因缺錢花用，才動外腦筋偷竊；警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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