飲料店愛心捐款箱被偷 老闆死命追...竊賊逃不過被逮了！

高市郭姓男子正中午騎單車，偷走鳳山區一間飲料店的零錢愛心捐款箱，張姓老闆目擊，騎機車尾追約4、500公尺，一度追到郭男，但他假裝配合，棄車翻牆逃逸，張不死心和員工繞路找人，終將郭擒獲扭送趕抵警方，並找回271元的零錢箱。

警方指出，45歲郭姓男子前天中午12時許，騎著單車經過勝愛街巷弄，見一間飲料店似乎無人，靠近櫃台後，一把拿走店家的零錢愛心捐款箱，張姓業者目睹，請員工先報警後，即騎著機車猛追郭姓竊賊。

張騎機車在巷弄追著騎單車的郭男，郭一度緊張地將零錢箱掉落地上，在瑞智街被張攔獲後，卻假裝配合，趁張不注意之際，棄車逃了4、50公尺後，又翻牆逃逸，張不死心，和員工繞路循著郭逃逸路線又追2、300公尺，終於擒獲郭男。