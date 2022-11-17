快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化研磨廠粉塵爆炸3員工送醫 2人未脫離險境

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化一家打磨自行車鐵管廠粉塵爆炸，3名工人燒燙傷，消防員以測溫器材監測現場粉塵狀況。圖／彰化消防局提供
彰化一家打磨自行車鐵管廠粉塵爆炸，3名工人燒燙傷，消防員以測溫器材監測現場粉塵狀況。圖／彰化消防局提供
彰化縣福興鄉一家工廠昨天發生粉塵集塵區爆炸，3名員工遭燒燙傷，彰化消防局接獲通報前往搶救，並將傷者送往彰化基督教醫院救治，經漏夜搶救，今天仍有2名外籍移工傷勢嚴重，尚未脫離險境，詳細爆炸原因將進一步釐清。

彰化縣消防局昨天接獲通報，福興鄉一家自行車鐵管研磨的工廠，疑似粉塵集塵區附近爆炸，在附近工作的3名工人因此燙傷，其他員工則立即以滅火器將火勢撲滅，消防人員抵達時現場已沒有明火，但廠內仍有粉塵，立即監測粉塵狀況，並打開廠房門窗通風，提醒員工勿開電扇避免電氣火花造成二次意外。

3名燒燙傷患者被送往彰化基督教醫院搶救，彰基指出，24歲越南籍阮姓患者，燒燙傷二到三度，燙傷面積約80％，已經送到燙傷加護病房插管急救後，目前患者已經清醒，但生命跡象非常不穩定，尚未脫離險境。

29歲印尼籍的患者，全身約有40％比例的二到三度的燙傷，主要是在前胸、後背、雙手臂，臉部也有，也插管急救，目前尚未脫離險境，已安排進入燙傷加護病房。

35歲的台籍王姓患者，主要是在臉部和左上臂，有5％的二度燒傷，目前生命跡象穩定，沒有生命危險，已安排住院。

彰化一家打磨自行車鐵管廠粉塵爆炸，3名工人燒燙傷送醫搶救。圖／彰化消防局提供
彰化一家打磨自行車鐵管廠粉塵爆炸，3名工人燒燙傷送醫搶救。圖／彰化消防局提供

患者 爆炸

延伸閱讀

全台最無聊？美食景點都NG「3縣市」上榜 網激辯：真的不行

最台感恩節永靖謝平安家年華 12月彰化登場

影／台61線彰化段車禍 大貨車撞工程車3人受傷

平戰轉換生力軍 海巡首艘一千噸級巡防艦彰化艦今交艦

相關新聞

嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因

高市一名外送員日前送美食至三民區一處公寓，驚見大門綁滿刀子、剪刀還有2支監視器，事後在臉書社團貼文，直指「也太恐怖了吧」...

影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

台中市第二警分局永興所在12日接獲市民報案，聽到住家附近一輛轎車引擎蓋，已傳貓叫聲2天，擔心有貓困在車頭下，協請警方聯絡...

影／酒駕肇事再添一樁 男撞毀1汽車5機車送辦

今天凌晨，邱姓男子酒後駕車載著張女，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力，衝撞路邊臨停6輛汽、機車，導致6車嚴重毀損...

不聽勸堅持「試試看」 台南男放火燒了噴漆室判1年2月

陳姓男子是安全帽製造廠商員工，去年4月間在台南廠房4樓噴漆室工作，好奇詢問同事若噴架上凝固油漆點火會如何？同事告知會燒起...

嚇人！冬山驚傳堆高機工廠起火燒 濃煙直竄天際

宜蘭縣冬山鄉今天下午1點多發生火警，地點在台9線的冬山路二段上，一間存放堆高機的鐵皮屋工廠不明原因起火，現場濃煙直竄天際...

台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫

台南市仁德區德善路民宅今天中午12點多發生火災，消防人員到場後發現1樓房間起火，出水滅火後，在廚房內找到年約70歲老先生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。