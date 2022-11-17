彰化研磨廠粉塵爆炸3員工送醫 2人未脫離險境

彰化一家打磨自行車鐵管廠粉塵爆炸，3名工人燒燙傷，消防員以測溫器材監測現場粉塵狀況。圖／彰化消防局提供 彰化縣福興鄉一家工廠昨天發生粉塵集塵區爆炸，3名員工遭燒燙傷，彰化消防局接獲通報前往搶救，並將傷者送往彰化基督教醫院救治，經漏夜搶救，今天仍有2名外籍移工傷勢嚴重，尚未脫離險境，詳細爆炸原因將進一步釐清。

彰化縣消防局昨天接獲通報，福興鄉一家自行車鐵管研磨的工廠，疑似粉塵集塵區附近爆炸，在附近工作的3名工人因此燙傷，其他員工則立即以滅火器將火勢撲滅，消防人員抵達時現場已沒有明火，但廠內仍有粉塵，立即監測粉塵狀況，並打開廠房門窗通風，提醒員工勿開電扇避免電氣火花造成二次意外。

3名燒燙傷患者被送往彰化基督教醫院搶救，彰基指出，24歲越南籍阮姓患者，燒燙傷二到三度，燙傷面積約80％，已經送到燙傷加護病房插管急救後，目前患者已經清醒，但生命跡象非常不穩定，尚未脫離險境。

29歲印尼籍的患者，全身約有40％比例的二到三度的燙傷，主要是在前胸、後背、雙手臂，臉部也有，也插管急救，目前尚未脫離險境，已安排進入燙傷加護病房。