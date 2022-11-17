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丟垃圾遭拒！男腦羞持刀對檳榔西施叫囂 落網後狠勁全失

聯合報／ 記者陳弘逸林品君／高雄即時報導

高雄28歲李姓男子日前到楠梓區某檳榔攤消費，因要求店內檳榔西施幫忙丟垃圾遭拒，一氣之下，持鋁棒進入店內叫囂，未料越罵越起勁，又改拿開山刀嗆聲，在店內足足鬧了近3分鐘，還烙下狠話「會再回來算帳」後便離去；事後店員報警，李男遭警方通知到案，狠勁全失被警方依法函送。

楠梓警分局楠梓派出所11月13日下午2時30分，接獲民眾報案稱，有人持棍棒及刀械在某檳榔攤滋事，警獲報，立刻啟動快打趕赴現場；雖然員警到場時，人已離去，但店員向警方表示，對方烙下狠話「會再回來算帳」。

因李男犯行全都被監視器錄下，透過畫面還原，當時李先是持鋁棒進入店內叫囂洩憤，即便如此，仍餘怒未消，接著拿未開鋒開山刀繼續叫囂虛張聲勢。

警調閱監視器，依據涉案車輛掌握身分，並通知人到案說明；李男到案後，坦承犯行，還說要求店員幫忙丟垃圾，認為對方態度不佳，才會持鋁棒、開山刀作勢恐嚇，並強調與店員互不認識，「只想嚇嚇對方，不想傷人鬧事」。

即便如此，李男的行為已明顯觸法，隨後，警方扣押犯案的鋁棒及開山刀，警詢後，將他依社會秩序維護法與恐嚇危安罪函送。

高雄28歲李姓男子要求店內檳榔西施幫忙丟垃圾遭拒，竟先後拿鋁棒、開山刀叫囂。記者陳弘逸／翻攝
高雄28歲李姓男子要求店內檳榔西施幫忙丟垃圾遭拒，竟先後拿鋁棒、開山刀叫囂。記者陳弘逸／翻攝
高雄28歲李姓男子要求店內檳榔西施幫忙丟垃圾遭拒，竟先後拿鋁棒、開山刀叫囂。記者陳弘逸／翻攝
高雄28歲李姓男子要求店內檳榔西施幫忙丟垃圾遭拒，竟先後拿鋁棒、開山刀叫囂。記者陳弘逸／翻攝

監視器 恐嚇

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