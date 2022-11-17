8小時內無故「連環叩」7通110 法官裁處5千元

新市簡易庭認為，楊經警方告誡無故撥打報案電話會違反社維法後，仍執意無故撥打報案電話，並藉故謊稱連續撥打報案電話，確已違反社維法無訛。圖／本報資料照 台南楊姓男子今年9月28日近8小時內無故撥打110報案電話共7次，新化警分局據報後均派員到場處理，經勸阻不聽，警方認已嚴重影響社會秩序送辦，他辯稱都沒有看到警方到場，但又表示與警方爭執時，一時氣憤自己摔壞手機，不打自招，新市簡易庭裁處5千元罰鍰。

楊辯稱，他同日撥打7次報案電話，是因警方一次都沒有到場處理。然而，據新化警分局知義派出所110報案紀錄單內，分局回報說明欄記載，警方於楊7次報案後均由知義派出所員警至現場處理。

然而，楊於警詢時，警方詢問當日下午2時14分以知義派出所電話撥打其手機，告知無故撥打110電話向警方報案，並經勸阻不聽，可以社會秩序維護法第85條拘留或1萬2000元以下罰鍰，你是否收到？，楊回答「我有收到這通電話」。

警方詢問，為何已經跟你告知此訊息，你仍執意打110報案？，他回答「因為我都沒有看到警方到場」。警方進一步詢問，你身上所攜帶的手機為何人所有？門號為何？為何手機鏡面會摔壞？

他答覆，手機為他本人所有…手機鏡面損壞是他當時正在現場跟警方發生爭執，一時氣憤而自己將手機摔壞。

警方問，你稱你連續撥打110報案電話是因為警方沒有到達現場，為何你稱手機摔壞是因為在現場跟警方發生爭執所致？他回答「我不回答這個問題」。

新市簡易庭認為，楊經警方告誡無故撥打報案電話會違反社會秩序維護法後，仍執意無故撥打報案電話，並藉故謊稱連續撥打報案電話，是因警方皆未派員到場處理，楊的行為已違反社會秩序維護法第85條第4款無訛。

新市簡易庭審酌，楊的行為已有延誤其他報案人受救護之虞，及其違反手段、違反義務程度及非行行為所生危害，兼衡其年齡、素行、智識程度等一切情狀，裁處5000元罰鍰，以資懲儆。