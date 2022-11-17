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遭誆匯美金1000元可見法球星 宜蘭婦：詐騙就是我損失
前NBA球星「魔獸」霍華德加盟桃園永豐雲豹，日前來台引起炫風。就有詐騙集團以球星來台見面會誆騙，宜蘭一名64歲陳姓婦人掉入陷阱，為與法國球星見面，打算匯款美金1000元到印尼的外國銀行購買球員卡，經保七警員與行員勸說下，才驚覺受騙打消念頭。
陳姓婦人相信詐騙集團所言，11月15日早上9點多到台灣銀行，準備匯款美金1000元到印尼的銀行購買球員卡，期待明年5月可以參加網球明星見面會。
現場保七警員陳忠欽見狀上前關心，經陳女同意協助查證，結果對話內容和帳號全是噓寒問暖、甜言蜜語的詐騙話術，懷疑詐騙可能性高，打165專線詢問是否有相同詐騙案例，想打消她的匯款念頭。
結果，陳女堅持要匯款，直呼「沒有問題」，「詐騙就是我損失」，還要保七警員不要刁難她，堅信對方所說購買球員卡即可與球星會面。
警方要陳女直接用手機和網球明星視訊通話，確認沒問題再匯款，不過卻無人接聽，她就替詐騙集團解套，稱球星可能在睡覺，才沒接聽電話。
警方經研判，該案購買球員卡在法國，收款銀行在印尼，加上收款帳號不是球員或球迷粉絲團的帳號，顯見是詐騙手法，最後在員警與銀員好言相勸之下，陳女終於打消匯款的念頭。
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