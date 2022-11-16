8天內第3起!宜蘭入夜再傳捕鰻苗船擱淺 風浪大無法拖離

宜蘭頭城鎮沿海今晚再傳捕鰻苗船擱淺，卡在竹安河口淺灘，由於風浪太大，水上摩托車無法出海到船邊繫掛纜繩，附近友船也難以靠近。目前船身已出現傾斜，船上4人暫無危險，救難人員正想辦法把人先救下來，明天視風浪狀況再處理船隻。

最近進入捕鰻苗的季節，鰻苗又被稱為「海上黑金」，價格好的時候，入冬後的捕鰻苗季獲利相當可觀，近來入夜後海上漁船燈光點點，但漁船作業為了追捕鰻苗，頻頻傳出擱淺事故，宜蘭在8天內就傳出3起，入夜視線不好，不慎離岸太近就坐灘。

今晚一艘頭城籍漁船在竹安河出海口附近作業，8點45分海巡人員獲報漁船擱淺，立即與救難人員趕往，原本要出動水上摩托車出海把纜繩繫掛在船身，再拖離沙灘，但風浪太大，連水上摩托車都無法出海，友船想要幫忙救船，但也無法靠近，眼見船身已向左傾斜，船上4名船員心急如焚。