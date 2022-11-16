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國道2號西向13.3K車禍！小貨車撞爛2送醫 回堵6公里
國道2號昨晚發生水泥車翻覆事故，距離案發地500公尺外今又發生車禍，一輛小貨車稍早因不明原因在西向13.3公里處撞擊另一輛轎車，卡在內側車道，車頭全毀，正副駕駛兩名男子雙腿骨折，經119救出後送醫無礙；警方現正管制內側兩車道排除障礙中，目前行車速度僅20公里、車流回堵6公里，肇事原因待調查。
一輛藍色小貨車今傍晚6時19分許在國道二號13.3公里處，因不明原因與一輛轎車發生碰撞，疑失控撞上中央分隔島；其中小貨車車頭全爛，車上兩名男子（21歲、24歲）腳被卡在毀損的車頭，雙腿均骨折，所幸意識清醒，約7時由消防員破壞車體後救出送醫。
警方目前管制內側兩車道，正在排除障礙中，車禍原因有待調查釐清；目前現場開放外側2車道通行，車速約20公里、回堵達6公里。
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