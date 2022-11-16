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男子情緒失控…擅拆台南多名候選人競選旗幟 47面亂丟地
51歲吳姓男子今天上午9點多行經台南市安南區海中街，因情緒不佳，逕自將多名候選人競選旗幟拆下，並丟置附近人行道上而離去。現場遭拆下旗幟計有47面，警方今下午3點多通知吳到案說明，另通知遭拆下旗幟候選人服務處相關權益，全案函請台南地檢署參辦。
台南市警三分局安南派出所今天中午12點55分接獲110報案，在安南區海中街上多面競選旗幟遭丟置於人行道，員警立即到場處理，發現市長、市議員多名候選人競選旗幟遭人拆下。經調閱監視器鎖定吳姓男子，通知到案說明。
安南所員警接獲報案後，立即調閱周遭監視器並查訪附近民眾，鎖定吳姓男子到案，吳於今天9點12分行經海中街時，因情緒不佳，逕自將多名候選人競選旗幟拆下，並丟置附近人行道上而離去。
現場遭拆下旗幟計有47面，吳於今天下午3點25分到案說明，員警另通知遭拆下旗幟之候選人服務處相關權益，全案函請臺南地檢署參辦。
警方表示，為加強選前治安淨化，警方針對犯罪熱點區域巡邏，強化可疑人車盤查，防範宵小犯案，給市民一個治安安穩的環境。
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