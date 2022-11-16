快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎車違停公車停靠區遭檢舉 沒拍到站牌被退件網友炸鍋

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

公共汽車招呼站10公尺內禁止停車，高雄一輛汽車違規停在三民區澄清路上的一處公車停靠區，市民發現後拍照檢舉，結果卻被警方以沒拍到公車招呼站退件，檢舉人不滿，上傳兩張照片至臉書社團，酸警方「坐辦公室退件，豪爽阿」。對此，三民二分局舉交通部函釋，招呼站10公尺認定是以站牌為中心，檢舉影像無法確認10公尺範圍，不宜舉發才會退件。

一輛黑色轎車停在公車停靠區，卻因為未拍到公車招呼站，檢舉案遭警退件，讓網友炸鍋。圖取自「翻轉大高屏交通違規」臉書社團
一輛黑色轎車停在公車停靠區，卻因為未拍到公車招呼站，檢舉案遭警退件，讓網友炸鍋。圖取自「翻轉大高屏交通違規」臉書社團

該輛汽車10月22日下午3時許在三區澄清路433號前，停車位子緊鄰公車停靠區的白色格線，有市民認為該輛轎車違反公共汽車招呼站10公尺內禁止停車的規定，拍照後向轄區三民二警分局檢舉。

結果市民事後收到警方回覆，指未拍攝到公車招呼站，違規事實不明確，故無法舉發。市民質疑警方退件理由，將照片PO上「翻轉大高屏交通違規」臉書社團「違規檢舉限縮在限縮？」網友紛紛留言「檢舉要連公車站牌一起入鏡」、「地上公車停靠站是畫心酸的？」

對此，三民二分局交通組表示，依據交通部函釋，公車招呼站10公尺認定，應以公車站牌為中心，前後延伸各算10公尺；如有數個站牌，則應以兩側站牌為起算點；這件違規案件檢舉人提供照片僅2張，且都沒拍到一旁的公車站牌，難確認違規轎車是否停在10公尺範圍內，舉發恐有爭議，才會認為不舉發為宜。

警方表示，交通違規案件均就檢舉相關影片、相片事實內容，如完整蒐錄違規行為、日期時間及車牌號碼清晰等，客觀認定有無明顯違規事實，照片如果攝錄到公車站牌，警方即會派員前往測量，以確認車輛違規停在公共汽車招呼站10公尺內。

至於該輛轎車是否違反道路交通管理處罰條例「不依規定車種停車」，警方則解釋，該條不屬於民眾可檢舉項目，因此須由警方到場舉發。

公車 交通部

延伸閱讀

BMW掛偽造牌照出車禍 車商交不了車還吃官司

苗警施鐵腕 火車站人行道違停電動自行車拖吊取締

嫌犯已入獄…警仍追槍不懈 堆疊如山報廢車內搜出槍械

違停並排學童難行 汐止國小增家長接送區空間

相關新聞

嚇翻！外送員到她家門口見「綁滿刀剪+監視器」警揭恐怖原因

高市一名外送員日前送美食至三民區一處公寓，驚見大門綁滿刀子、剪刀還有2支監視器，事後在臉書社團貼文，直指「也太恐怖了吧」...

影／喵星人困引擎蓋叫2天 警民聯手展開搶救計畫

台中市第二警分局永興所在12日接獲市民報案，聽到住家附近一輛轎車引擎蓋，已傳貓叫聲2天，擔心有貓困在車頭下，協請警方聯絡...

影／酒駕肇事再添一樁 男撞毀1汽車5機車送辦

今天凌晨，邱姓男子酒後駕車載著張女，途中行經新北市泰山區民權街，疑因不勝酒力，衝撞路邊臨停6輛汽、機車，導致6車嚴重毀損...

不聽勸堅持「試試看」 台南男放火燒了噴漆室判1年2月

陳姓男子是安全帽製造廠商員工，去年4月間在台南廠房4樓噴漆室工作，好奇詢問同事若噴架上凝固油漆點火會如何？同事告知會燒起...

嚇人！冬山驚傳堆高機工廠起火燒 濃煙直竄天際

宜蘭縣冬山鄉今天下午1點多發生火警，地點在台9線的冬山路二段上，一間存放堆高機的鐵皮屋工廠不明原因起火，現場濃煙直竄天際...

台南市仁德區民宅失火 7旬老人受傷送醫

台南市仁德區德善路民宅今天中午12點多發生火災，消防人員到場後發現1樓房間起火，出水滅火後，在廚房內找到年約70歲老先生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。