轎車違停公車停靠區遭檢舉 沒拍到站牌被退件網友炸鍋

公共汽車招呼站10公尺內禁止停車，高雄一輛汽車違規停在三民區澄清路上的一處公車停靠區，市民發現後拍照檢舉，結果卻被警方以沒拍到公車招呼站退件，檢舉人不滿，上傳兩張照片至臉書社團，酸警方「坐辦公室退件，豪爽阿」。對此，三民二分局舉交通部函釋，招呼站10公尺認定是以站牌為中心，檢舉影像無法確認10公尺範圍，不宜舉發才會退件。

一輛黑色轎車停在公車停靠區，卻因為未拍到公車招呼站，檢舉案遭警退件，讓網友炸鍋。圖取自「翻轉大高屏交通違規」臉書社團

該輛汽車10月22日下午3時許在三區澄清路433號前，停車位子緊鄰公車停靠區的白色格線，有市民認為該輛轎車違反公共汽車招呼站10公尺內禁止停車的規定，拍照後向轄區三民二警分局檢舉。

結果市民事後收到警方回覆，指未拍攝到公車招呼站，違規事實不明確，故無法舉發。市民質疑警方退件理由，將照片PO上「翻轉大高屏交通違規」臉書社團「違規檢舉限縮在限縮？」網友紛紛留言「檢舉要連公車站牌一起入鏡」、「地上公車停靠站是畫心酸的？」

對此，三民二分局交通組表示，依據交通部函釋，公車招呼站10公尺認定，應以公車站牌為中心，前後延伸各算10公尺；如有數個站牌，則應以兩側站牌為起算點；這件違規案件檢舉人提供照片僅2張，且都沒拍到一旁的公車站牌，難確認違規轎車是否停在10公尺範圍內，舉發恐有爭議，才會認為不舉發為宜。

警方表示，交通違規案件均就檢舉相關影片、相片事實內容，如完整蒐錄違規行為、日期時間及車牌號碼清晰等，客觀認定有無明顯違規事實，照片如果攝錄到公車站牌，警方即會派員前往測量，以確認車輛違規停在公共汽車招呼站10公尺內。

至於該輛轎車是否違反道路交通管理處罰條例「不依規定車種停車」，警方則解釋，該條不屬於民眾可檢舉項目，因此須由警方到場舉發。