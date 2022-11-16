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影／台61線彰化段車禍 大貨車撞工程車3人受傷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大城鄉台61線西濱快速道今天中午12點多發生車禍，大貨車司機沈姓駕駛撞上停靠路肩施作工程的緩撞車，大貨車撞成兩截翻覆，再波及後方小客車，造成三人受傷，所幸送醫救治後無生命危險。

芳苑交通分隊分隊長陳駿瑋說，這起車禍發生在中午12點21分，沈姓駕駛駕大貨車行經台61線北上209.6公里處，疑未注意車前狀態，撞上停靠路肩施做路燈工程的緩撞車，後方小客車林姓駕駛也因煞車不急撞上，造成沈姓駕駛、林姓駕駛及小客車上張姓女乘客受傷。

大貨車撞上後幾乎斷成兩截，讓人怵目驚心，沈姓駕駛頭部撕裂傷、四肢擦傷，小客車林姓駕駛胸部碰撞、乘客張女腳挫傷，二名駕駛均無酒駕，肇事原因釐清中。此起車禍也造成台61線大城段管制交通、一度難以通行，直到下午2點多恢復暢通。

彰化縣大城鄉台61線西濱快速道今天中午大貨車撞上停靠路肩的工程緩撞車，大貨車撞成兩截翻覆，再波及後方小客車，造成三人受傷。圖／民眾提供
彰化縣大城鄉台61線西濱快速道今天中午大貨車撞上停靠路肩的工程緩撞車，大貨車撞成兩截翻覆，再波及後方小客車，造成三人受傷。圖／民眾提供
彰化縣大城鄉台61線西濱快速道今天中午大貨車撞上停靠路肩的工程緩撞車，再波及後方小客車，造成三人受傷。圖／民眾提供
彰化縣大城鄉台61線西濱快速道今天中午大貨車撞上停靠路肩的工程緩撞車，再波及後方小客車，造成三人受傷。圖／民眾提供
彰化縣大城鄉台61線西濱快速道今天中午大貨車撞上停靠路肩的工程緩撞車，大貨車撞成兩截翻覆，再波及後方小客車，造成三人受傷。圖／民眾提供
彰化縣大城鄉台61線西濱快速道今天中午大貨車撞上停靠路肩的工程緩撞車，大貨車撞成兩截翻覆，再波及後方小客車，造成三人受傷。圖／民眾提供

車禍

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