逃逸移工組山老鼠集團 南投檜木慘遭盜採「開膛剖腹」
南投地檢署指揮警方和移民署在南投縣仁愛鄉查獲兩個山老鼠集團，涉嫌盜採珍貴黃檜、紅檜數量將近五百公斤，且都是直接砍伐價格高昂的樹瘤，集團首腦竟是越南籍逃逸移工，流竄山林導致珍貴林木慘遭毒手，南投地檢署今天偵結，依違反森林法、組織犯罪條例，將兩集團成員提起公訴。
南投縣仁愛鄉山區這兩年盜採珍貴林木情況嚴重，南投地檢署由檢察官陳俊宏、張姿倩分別指揮仁愛警分局、保七總隊、刑事局和移民署等單位調查山老鼠集團。
張姿倩鎖定黎姓越南移工為首的山老鼠集團，夥同數名不詳年籍人士，今年7月11日進入仁愛鄉濁水溪事業區第29、30林班地，砍伐、盜採黃檜（台灣扁柏）角材、樹瘤共30塊，總重394.07公斤，以人力背負樹瘤，運至仁愛鄉中華巷，再由另2名男子駕車運出，隨即被警方攔查。
警方查扣扁柏角材、樹瘤、挫刀、鍊條等物證，其中黎姓男子竟冒名應訊，被檢警識破，3人違反森林法，黎姓男子另涉偽造文書罪嫌。
另外，越南籍屈姓失聯移工4人與阮姓越南籍移工、楊姓男子等3人共組山老鼠集團，9月7日前往南投縣仁愛鄉春陽村登山口，由屈姓3人進入南投林管處濁水溪事業區第21、25林班地，阮姓男子則於9月12日進入林班地，砍伐、鋸切貴重木紅檜樹瘤15塊，總重126.94公斤，4人在16日將竊得之樹瘤背負至春陽村登山口，被警方查獲。
檢察官陳俊宏訊後聲請羈押2人獲准、1人責付南投縣專勤隊收容、1人另案發監執行。認被告8人均違反組織犯罪防制條例、森林法第52條之結夥2人以上為搬運贓物使用車輛竊取森林主產物貴重木罪嫌。
南投地檢署表示，這兩起山老鼠集團，都是以逃逸移工為主，流竄山林行蹤不易掌握，且山老鼠集團都是以高價的紅檜、黃檜樹瘤，嚴重侵害生態環境。南投地檢署將與警方、移民署和林務局加強橫向聯繫及分工，持續查緝盜伐，也呼籲國人檢舉山老鼠破壞山林，拒絕購買來源不明之貴重木。
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