路況不熟開車進入機車專用道 車流回堵半小時騎士罵翻

32歲賴姓男子昨天上午開著賓士轎車到台北市萬華區，卻意外駛入機車專用道，賴男愣住將車暫停在路中央，導致後方車流嚴重回堵。轄區警方萬華分局獲報，派員到場處理，用半小時解決事故，並對賴開舉發單。

警方表示，賴男昨天上午7點多時，開著銀灰色賓士轎車，因路況不熟，從萬華區桂林路上往西行駛，賴男進了桂林水門右轉，才發現是機車專用道，轎車就卡在機車陣間，進退兩難，後方車流嚴重回堵，一旁的機車騎士也指責賴男「誤闖」機車道。

萬華警分局獲報後派員趕往現場，原廠立即拆除方向限制線上的回復式交通桿，指揮賴男迴轉駛離機車專用道，並依法開罰賴男交通違規舉發單。自員警到場到賴男迴轉脫離，共花費至少半小時以上。