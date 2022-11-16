聽新聞
test
0:00 / 0:00
製造恐謊？網傳4男跟拍夜歸女 警籲：不實貼文恐觸法
日前有網友在臉書社群貼文，指稱新北市泰山區出現4男一組，持手機尾隨跟拍夜歸女子，連女子躲進超商店內也不放過，朝女子猛拍，文末還提醒民眾小心。對此，林口警方表示，截至昨天為止未接獲報案，訪查店家也無跟拍騷擾情事，提醒民眾，若網路不實貼文，意圖製造社會恐慌，恐涉及相關刑責依法究辦。
據了解，日前有網友在臉書《ㄨㄚ是泰山人》貼文，一開頭詢問泰山鄉親「家中親友，有沒有在泰林路二段美聯社及黎明技術學院附近超商，遇到尾隨女性在超商內，未經同意拿手機拍攝女性的男性？」
內文指，他們3、4人一組，由一年紀約30歲、中等身材、身高在170上下的男子，拿著手機偷拍夜歸女子，其餘人等進行掩護。文末提醒大家注意。貼文一出，網友留言，有網友說「這種咖小不能縱容」「這些人的行為絕對不能饒恕與逍遙法外」還要貼文者趕快去報警。
警方表示，臉書貼文至今，尚未接獲被害人報案，目前已加強周邊警力巡邏外，經查訪連鎖超商，並未有女子被人跟拍騷擾情事。提醒民眾，切勿散布不實言論，製造社會恐慌，以免觸犯「社會秩序維護法」第63條第1項第5款之規定，散布謠言，足以影響公共安寧，遭罰處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言