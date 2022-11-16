製造恐謊？網傳4男跟拍夜歸女 警籲：不實貼文恐觸法

有網友在臉書社群貼文，指稱他家人在新北市泰山區明志路二段被一組4人尾隨，還一路跟蹤到超商內，用手機對她猛拍。圖／google map

日前有網友在臉書社群貼文，指稱新北市泰山區出現4男一組，持手機尾隨跟拍夜歸女子，連女子躲進超商店內也不放過，朝女子猛拍，文末還提醒民眾小心。對此，林口警方表示，截至昨天為止未接獲報案，訪查店家也無跟拍騷擾情事，提醒民眾，若網路不實貼文，意圖製造社會恐慌，恐涉及相關刑責依法究辦。

據了解，日前有網友在臉書《ㄨㄚ是泰山人》貼文，一開頭詢問泰山鄉親「家中親友，有沒有在泰林路二段美聯社及黎明技術學院附近超商，遇到尾隨女性在超商內，未經同意拿手機拍攝女性的男性？」

內文指，他們3、4人一組，由一年紀約30歲、中等身材、身高在170上下的男子，拿著手機偷拍夜歸女子，其餘人等進行掩護。文末提醒大家注意。貼文一出，網友留言，有網友說「這種咖小不能縱容」「這些人的行為絕對不能饒恕與逍遙法外」還要貼文者趕快去報警。

警方表示，臉書貼文至今，尚未接獲被害人報案，目前已加強周邊警力巡邏外，經查訪連鎖超商，並未有女子被人跟拍騷擾情事。提醒民眾，切勿散布不實言論，製造社會恐慌，以免觸犯「社會秩序維護法」第63條第1項第5款之規定，散布謠言，足以影響公共安寧，遭罰處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。