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酒駕競速害1人死還攻擊員警 他酒測值0.95以上
22歲的李姓男子前天凌晨，酒駕開車撞上王姓男子車輛，車翻覆壓王，王送醫不治，警方趕到現場，李還攻擊到場處理員警，被開槍擊中左大腿就醫；今天李出院，他辯稱車禍下酒醉沒意識，警詢後移送地檢署偵辦；經抽血檢測換算，李的酒測值高達每公升0.95毫克以上。
李男在台大醫院住院2天，昨天開刀取出彈殼，今天上午才出院。因左大腿有槍傷，李今天下午2點移送地檢署時，穿著帽T坐在輪椅上，由警方推著，面對媒體詢問，他沿路低頭，不發一語。李男酒測值經醫院抽血檢驗酒測百分之0.2，換算下來酒測值約每公升0.95毫克以上。
李男辯稱，當天是友人慶生，2、30人到夜店慶祝，席間眾人喝了2瓶威士忌，結束後原本由曾姓少年開車，他見到曾駕車技術差，才換手讓他開。車禍發生時，他因為酒醉意識不清，完全不記得。警詢後依酒駕致死、公共危險、妨害公務罪嫌送辦。
警方調查，李男等6男1女，前天凌晨到夜店替友人慶生，結束後李男等人分別開2輛BMW轎車離去，李開在前頭，行經北市中正區忠孝東路一段上時，追撞王男開的轎車，王車輛翻覆，王失去呼吸心跳，送醫不治。
中正一警方趕到現場，李還揮拳攻擊員警、奪警槍，被員警開槍擊中左大腿，李中彈倒地哀嚎，警方將他送醫，這2天來派員在院戒護。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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