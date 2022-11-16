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華山號召銅板助孤老 殉職警凃明誠母捐款傳愛讓人鼻酸

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

受通膨景氣影響，社福團體捐款也大減，華山基金會彰南A屏區區長林秀儀說，今年捐款比去年同期少了四成，最讓人感動的是今年台南發生殺警案，遇難警員凃明誠的媽媽日前以凃警員的名義捐款給華山，希望幫兒子傳愛人間，讓他們鼻酸難過又感動。

華山彰化縣區天使站今天在田中鎮北路社區小田稻棧舉行「一『幣』之力，『銅』助孤老」行動，號召各界支持愛心年菜功德桶，並有重愛幼兒園小朋友表演給長輩們看，還邀請長輩加入「華山兒童到宅服務」話劇表演，小朋友化身為小小站長，讓小小站長服務阿公阿嬤，包含「陪同就醫」、「年節關懷」、「護理服務」等，送愛到家，溫暖孤老心。

華山基金會全省設有近400個社區愛心天使站，服務近3萬位弱勢長輩，在彰化設有23個天使站服務1700名弱勢失依、失能、失智老人，林秀儀說，一個天使站一年運作經費約150萬元，包括人事、活動等基本費用全縣天使站一年營運費約三千萬元，其中舉辦歲末送年菜活動費約一千萬元。

林秀儀說，受通膨影響萬物齊漲，一般企業及民眾支出也大增，社福捐款則大縮水，今年華山比去年同期少了約四成捐款，其中以中小企業捐款明顯減少，以往企業捐款可能動輒十萬，但今年光中小企業就少了20家捐款，至少短少二百萬元。

不過也有讓人很感動的小額捐款，林秀儀說，今年9月台南的天使站曾收到8月底執勤時被殺身亡的警員凃明誠的媽媽到站捐款數萬元，那時事件剛發生不久，華山人員得知凃明誠的媽媽是希望捐款為兒子祈福並遺愛人間，工作人員的手是抖著收下善款，看著凃媽媽落寞的背影走出去，讓大家都鼻酸了，也得知凃明誠是因生前警務工作期間就很照顧老人家，所以媽媽才會想捐款給華山。

今天田中鎮長洪麗娜、北路社區理事長田春蓮、重愛幼兒園陳嵐儀園長也都一起響應助孤老行動，林秀儀說，不只可以自己送愛心，也可幫家人送愛心，一起加入關懷長輩的行列。

華山田中天使站站長陳春程說，目前正在募集愛心年菜，一份700元，認助常年服務經費每月1250元，也歡迎親子到各天使站索取愛心年菜功德桶，存下零錢愛心捐助，最晚1月20日送回功德桶。

林秀儀說，平常弱勢長輩連要自己去看病都有困難，華山除了平時固定關懷長輩，也會陪同長輩看病，辦活動、餐會，把長輩帶出來活動，讓他們感受到社會的溫暖。

華山基金會收到遇難警員凃明誠的媽媽以兒子的名義捐款給華山，希望幫兒子傳愛人間，讓他們鼻酸難過又感動。圖／華山基金會提供
華山基金會收到遇難警員凃明誠的媽媽以兒子的名義捐款給華山，希望幫兒子傳愛人間，讓他們鼻酸難過又感動。圖／華山基金會提供
華山基金會彰化縣田中區天使站今天與社區小朋友到北路社區關懷長輩，並號召各界支持愛心年菜功德桶。記者林宛諭／攝影
華山基金會彰化縣田中區天使站今天與社區小朋友到北路社區關懷長輩，並號召各界支持愛心年菜功德桶。記者林宛諭／攝影
華山基金會彰化縣田中區天使站今天與社區小朋友到北路社區關懷長輩，並號召各界支持愛心年菜功德桶。記者林宛諭／攝影
華山基金會彰化縣田中區天使站今天與社區小朋友到北路社區關懷長輩，並號召各界支持愛心年菜功德桶。記者林宛諭／攝影
華山基金會收到遇難警員凃明誠的媽媽以兒子的名義捐款給華山，希望幫兒子傳愛人間，讓他們鼻酸難過又感動。圖／華山基金會提供
華山基金會收到遇難警員凃明誠的媽媽以兒子的名義捐款給華山，希望幫兒子傳愛人間，讓他們鼻酸難過又感動。圖／華山基金會提供
華山基金會彰化縣田中區天使站今天在北路社區小田稻棧號召各界支持愛心年菜功德桶，關懷弱勢長輩。記者林宛諭／攝影
華山基金會彰化縣田中區天使站今天在北路社區小田稻棧號召各界支持愛心年菜功德桶，關懷弱勢長輩。記者林宛諭／攝影

捐款 愛心

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