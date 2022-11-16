華山號召銅板助孤老 殉職警凃明誠母捐款傳愛讓人鼻酸

受通膨景氣影響，社福團體捐款也大減，華山基金會彰南A屏區區長林秀儀說，今年捐款比去年同期少了四成，最讓人感動的是今年台南發生殺警案，遇難警員凃明誠的媽媽日前以凃警員的名義捐款給華山，希望幫兒子傳愛人間，讓他們鼻酸難過又感動。

華山彰化縣區天使站今天在田中鎮北路社區小田稻棧舉行「一『幣』之力，『銅』助孤老」行動，號召各界支持愛心年菜功德桶，並有重愛幼兒園小朋友表演給長輩們看，還邀請長輩加入「華山兒童到宅服務」話劇表演，小朋友化身為小小站長，讓小小站長服務阿公阿嬤，包含「陪同就醫」、「年節關懷」、「護理服務」等，送愛到家，溫暖孤老心。

華山基金會全省設有近400個社區愛心天使站，服務近3萬位弱勢長輩，在彰化設有23個天使站服務1700名弱勢失依、失能、失智老人，林秀儀說，一個天使站一年運作經費約150萬元，包括人事、活動等基本費用全縣天使站一年營運費約三千萬元，其中舉辦歲末送年菜活動費約一千萬元。

林秀儀說，受通膨影響萬物齊漲，一般企業及民眾支出也大增，社福捐款則大縮水，今年華山比去年同期少了約四成捐款，其中以中小企業捐款明顯減少，以往企業捐款可能動輒十萬，但今年光中小企業就少了20家捐款，至少短少二百萬元。

不過也有讓人很感動的小額捐款，林秀儀說，今年9月台南的天使站曾收到8月底執勤時被殺身亡的警員凃明誠的媽媽到站捐款數萬元，那時事件剛發生不久，華山人員得知凃明誠的媽媽是希望捐款為兒子祈福並遺愛人間，工作人員的手是抖著收下善款，看著凃媽媽落寞的背影走出去，讓大家都鼻酸了，也得知凃明誠是因生前警務工作期間就很照顧老人家，所以媽媽才會想捐款給華山。

今天田中鎮長洪麗娜、北路社區理事長田春蓮、重愛幼兒園陳嵐儀園長也都一起響應助孤老行動，林秀儀說，不只可以自己送愛心，也可幫家人送愛心，一起加入關懷長輩的行列。

華山田中天使站站長陳春程說，目前正在募集愛心年菜，一份700元，認助常年服務經費每月1250元，也歡迎親子到各天使站索取愛心年菜功德桶，存下零錢愛心捐助，最晚1月20日送回功德桶。