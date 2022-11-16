影／新北林口驚傳持刀襲人 男被逮辯：誤認是仇家
越南華僑鄭姓男子，昨天晚上手持偷來砍骨刀，隨即在新北市林口區中正路對
葉姓女子襲擊，導致葉女後腦勺嚴重撕裂傷，所幸送醫急救沒有生命危險。今天上午，警方循線在桃園市龜山逮捕鄭男到案。偵詢時，鄭男辯稱，葉女常時常欺負他，但葉女卻不認識鄭男，警詢後依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務罪嫌送辦。
經調查，鄭姓男子（29歲）為越南華僑，目前無業的他，是轄區毒品列管人口。昨天（15日）晚上，他騎車來到新北市林口區中正路某連鎖百貨，偷走賣場內一把砍骨刀后，快步離開走出店外，不久他見葉姓女子（25歲）一人購完物，從店內走出，他旋即用砍骨刀，朝著葉女後腦勺揮去，導致葉女頭部嚴重撕裂傷，所幸送醫急救沒有生命危險。
鄭男逞凶後，騎車往桃園龜山方向逃逸。案經警方調閱事發地沿路監視器畫面，鎖定轄區治安顧慮人口鄭男，於今天早上9時35分左右，循線在桃園市龜山區頂湖二街，逮捕鄭男。
警當場帶鄭男前去機車置物箱取犯案刀械，不料，鐘嫌不給鑰匙，堅持要自己拿取，過程中兩方推擠，最後鄭男被警壓制在地，上銬帶回偵辦。偵詢時，鄭男坦承持刀襲擊葉女，辯稱是葉女常時常欺負他，但葉女卻不認識鄭男，警詢後依依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言