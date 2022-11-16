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影／新北林口驚傳持刀襲人 男被逮辯：誤認是仇家

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

越南華僑鄭姓男子，昨天晚上手持偷來砍骨刀，隨即在新北市林口區中正路對

葉姓女子襲擊，導致葉女後腦勺嚴重撕裂傷，所幸送醫急救沒有生命危險。今天上午，警方循線在桃園市龜山逮捕鄭男到案。偵詢時，鄭男辯稱，葉女常時常欺負他，但葉女卻不認識鄭男，警詢後依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務罪嫌送辦。

經調查，鄭姓男子（29歲）為越南華僑，目前無業的他，是轄區毒品列管人口。昨天（15日）晚上，他騎車來到新北市林口區中正路某連鎖百貨，偷走賣場內一把砍骨刀后，快步離開走出店外，不久他見葉姓女子（25歲）一人購完物，從店內走出，他旋即用砍骨刀，朝著葉女後腦勺揮去，導致葉女頭部嚴重撕裂傷，所幸送醫急救沒有生命危險。

鄭男逞凶後，騎車往桃園龜山方向逃逸。案經警方調閱事發地沿路監視器畫面，鎖定轄區治安顧慮人口鄭男，於今天早上9時35分左右，循線在桃園市龜山區頂湖二街，逮捕鄭男。

警當場帶鄭男前去機車置物箱取犯案刀械，不料，鐘嫌不給鑰匙，堅持要自己拿取，過程中兩方推擠，最後鄭男被警壓制在地，上銬帶回偵辦。偵詢時，鄭男坦承持刀襲擊葉女，辯稱是葉女常時常欺負他，但葉女卻不認識鄭男，警詢後依依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。

圖說:鄭男不配合警方取犯案凶刀，被警方壓制上銬。記者曾伯愷／翻攝
圖說:鄭男不配合警方取犯案凶刀，被警方壓制上銬。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子從連鎖百貨偷走一把砍骨刀，在新北市林口區中正路襲擊女子後騎車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子從連鎖百貨偷走一把砍骨刀，在新北市林口區中正路襲擊女子後騎車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子持這把砍骨刀襲擊女子。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子持這把砍骨刀襲擊女子。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子持砍骨刀，在新北市林口區中正路襲擊女子後騎車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子持砍骨刀，在新北市林口區中正路襲擊女子後騎車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子持砍骨刀，在新北市林口區中正路襲擊女子後騎車逃逸。記者曾伯愷／翻攝
鄭姓男子持砍骨刀，在新北市林口區中正路襲擊女子後騎車逃逸。記者曾伯愷／翻攝

桃園 傷害罪

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