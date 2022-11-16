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社團老師不滿被評論將推學生出教室 強制罪嫌起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣某高中攝影社團外聘老師陳姓男子，因不滿學生在Instagram上評論攝影社成果展製作，今年1月7日下午，涉嫌徒手強拉學生手腕，強行推學生出教室並關門，不讓其留在教室，全案檢方偵結，依強制罪嫌起訴陳姓老師。。圖／本報資料照片
台灣某高中攝影社團外聘老師陳姓男子，因不滿學生在Instagram上評論攝影社成果展製作，今年1月7日下午，涉嫌徒手強拉學生手腕，強行推學生出教室並關門，不讓其留在教室，全案檢方偵結，依強制罪嫌起訴陳姓老師。。圖／本報資料照片

台灣某高中攝影社團外聘老師陳姓男子，因不滿學生在Instagram上評論攝影社成果展製作，今年1月7日下午，涉嫌徒手強拉學生手腕，強行推學生出教室並關門，不讓其留在教室，全案檢方偵結，依強制罪嫌起訴陳姓老師。

起訴指出，陳男是某高中的攝影社團外聘老師，今年1月7日下午，不滿學生在社群上刊登對攝影社成果展製作的評論，要求該名學生離開教室，但學生不從，竟涉嫌徒手強拉學生手腕，強行推學生出教室並關門，不讓學生留在教室上課。

學生回家後告知父母此事，隨後由媽媽陪同報警。陳姓老師辯稱，他沒有強拉學生出去，是「扶」學生出去。

檢方依照監視器畫面，Instagram翻拍照片，校方疑似體罰案調查報告等證據，認定陳姓老師涉犯強制罪依法起訴，並建請依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

Instagram

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