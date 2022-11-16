聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／行人過馬路這些動作很危險 宣導影片畫面驚悚
台中市警方今天公布宣導影片，行人事故中，有許多危險行為，一名男子沒走行人穿越道被車撞飛，一名孩裡從路旁衝到路中被車撞到彈飛，影片驚險畫面，加深印象，達到宣導效果。
宣導影片中，一名男子夜間過馬路沒走斑馬線，即行人穿越道，疑因視線不佳，被轎車撞上，彈飛到轎車擋風玻璃上，警方提醒，路口附近100公尺範圍內，有行人穿越道和人行天橋，或人行地下道等設施，不得隨意穿越道路。
另一段影片畫面，一名孩童突然從路旁衝向路中，被轎車撞上，孩童彈至擋風玻璃上， 人仰翻鞋飛走，警方提醒，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越道路。
還有一段影片，一名路人從車陣中走出被車撞上，警方提醒，不可從車與車中間鑽出，三大NG行為，包括不可任意穿越道路，不可從大型車前方穿越道路，不可從車與車中間鑽出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言