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影／行人過馬路這些動作很危險 宣導影片畫面驚悚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市警方今天公布宣導影片，行人事故中，有許多危險行為，一名男子沒走行人穿越道被車撞飛，一名孩裡從路旁衝到路中被車撞到彈飛，影片驚險畫面，加深印象，達到宣導效果。

宣導影片中，一名男子夜間過馬路沒走斑馬線，即行人穿越道，疑因視線不佳，被轎車撞上，彈飛到轎車擋風玻璃上，警方提醒，路口附近100公尺範圍內，有行人穿越道和人行天橋，或人行地下道等設施，不得隨意穿越道路。

另一段影片畫面，一名孩童突然從路旁衝向路中，被轎車撞上，孩童彈至擋風玻璃上， 人仰翻鞋飛走，警方提醒，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越道路。

還有一段影片，一名路人從車陣中走出被車撞上，警方提醒，不可從車與車中間鑽出，三大NG行為，包括不可任意穿越道路，不可從大型車前方穿越道路，不可從車與車中間鑽出。

台中市警局交通大隊的交通影片，提醒行人過馬路安全。圖／警方提供
台中市警局交通大隊的交通影片，提醒行人過馬路安全。圖／警方提供
台中市警局交通大隊的交通影片，提醒行人過馬路安全。圖／警方提供
台中市警局交通大隊的交通影片，提醒行人過馬路安全。圖／警方提供

擋風玻璃

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