影／行人過馬路這些動作很危險 宣導影片畫面驚悚

台中市警方今天公布宣導影片，行人事故中，有許多危險行為，一名男子沒走行人穿越道被車撞飛，一名孩裡從路旁衝到路中被車撞到彈飛，影片驚險畫面，加深印象，達到宣導效果。

宣導影片中，一名男子夜間過馬路沒走斑馬線，即行人穿越道，疑因視線不佳，被轎車撞上，彈飛到轎車擋風玻璃上，警方提醒，路口附近100公尺範圍內，有行人穿越道和人行天橋，或人行地下道等設施，不得隨意穿越道路。

另一段影片畫面，一名孩童突然從路旁衝向路中，被轎車撞上，孩童彈至擋風玻璃上， 人仰翻鞋飛走，警方提醒，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越道路。