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BMW掛偽造牌照出車禍 車商交不了車還吃官司

聯合報／ 記者林保光／即時報導

二手車商李姓男子（中）原訂今天把BMW轎車交車給客戶，卻涉嫌懸掛偽造牌照出車禍被捕。記者林保光／翻攝
二手車商李姓男子（中）原訂今天把BMW轎車交車給客戶，卻涉嫌懸掛偽造牌照出車禍被捕。記者林保光／翻攝

二手車商李姓男子昨天深夜開BMW轎車外出，不滿他人超車，加速時卻不慎撞上同向機車及對向的轎車，並波及停路邊的2輛轎車，造成1人受傷。警方發現他的BMW原訂今天交車給客戶，卻以影印護貝方式偽造車牌，不但交不了車還要吃官司、賠錢。

據了解，李姓男子（32歲）因所駕駛的BMW轎車，預訂今天交車給客戶，還沒領牌照，才以紙張影印護貝方式，偽造車牌懸在BMW車上。

昨天深夜11點多，李駕駛這輛BMW轎車從屏東到高雄，經過高雄市苓雅區三多二路與福建路口，遇1輛賓士轎車從他旁邊超車，他不滿遭超車便加速追上，卻在三多二路與廣東二街口，未注意車前狀況，追撞同向簡姓男子（30歲）的機車，同時也撞上對向的1輛轎車才停下。

機車騎士簡姓男子被撞得頭、腳擦挫傷，送醫後已無大礙，但簡被追撞後，機車滑向路旁，也撞損路邊停車格內的2輛轎車。

警方據報到場，對李等3人酒測，都未測出酒精反應，不過，發現李的BMW還沒領牌照，但車子懸掛的車牌，卻是以紙張影印護貝方式偽造，在測繪交通故圖後，依偽造文書罪嫌逮捕李，並依違反道路交通管理處罰條例「使用偽造、變造或矇領之牌照行駛道路」開單告發，可處3600元至1萬零800元。

二手車商李姓男子昨天深夜駕駛將交車給客戶的BMW轎車出車禍。記者林保光／翻攝
二手車商李姓男子昨天深夜駕駛將交車給客戶的BMW轎車出車禍。記者林保光／翻攝

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