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雨彈狂炸宜蘭天雨路滑 國道5號今早2車自撞翻覆
中央氣象局今天針對宜蘭發布大雨特報，縣內各地雨勢不小，地面溼滑。國道5號早上發生兩起車禍，北向30公里處一輛小客車自撞護欄翻覆，南向45.4公里則是小客車自撞側翻，事故經處理已排除。
早上9點10分在國5北上30公里處，一輛小客車不明原因自撞護欄翻車，整輛車橫躺路中央，佔據外側車道與路肩，車上2人自行脫困，男駕駛酒測值0、無明顯外傷，女乘客因身體不適，救護車9點20分到場協助送往礁溪杏和醫院，事故上午9點48分排除。
另外，早上10點38分在南向45.4公里，黃姓男子開車疑似天雨路滑自撞側翻，車輛佔據外側車道與路肩。警方與消防人員獲報後趕抵現場，駕駛左腕輕微挫傷並表示不就醫，事故已於11點2分排除。
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