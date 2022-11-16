台南女子駕車涉撞傷行人未察看 肇事逃逸遭法辦

日前台灣各地連環爆發「詐騙集團囚虐案」，有詐騙集團以求職、借款等廣告引誘民眾上門交出銀行帳戶後，隨即集中囚禁，甚至有人遭虐待致死的新聞，「讓民眾感覺自己好像身處柬埔寨、緬甸等國家」——原來「KK園區」這種無法無天、會將人虐死的詐騙園區在台灣也有，讓行政院蘇院長再次震怒，要求警政單位要立即破案，表示台灣絕非柬埔寨。

2022-11-17 09:44