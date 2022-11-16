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台南女子駕車涉撞傷行人未察看 肇事逃逸遭法辦
台南市東區仁和路107巷內，發生白色轎車撞上行走路人後，轎車駕駛人未停下察看。警方接獲報案，通知張姓女駕駛到案，她供稱不知撞到人，警詢後依據被害人指證和相關影像，依肇事逃逸罪嫌函送南檢法辦。
據了解，這起交通事故係發生於15日上午8點多，張女（40歲）駕駛白色轎車沿仁和路107巷西向東直行時，撞上行走於路邊林姓男子（73歲），造成林倒地後擦挫傷，張女未停車直接離開現場。附近民眾說，當時曾聽到「碰！」一聲，外出察看，才知道有路人倒地
台南市警一分局德高派出所接獲報案後，立即調閱現場周遭監視器畫面，並於當天下午通知張女到案說明，她辯稱她不知道撞上人，才未停車。警詢後全案依涉嫌刑法肇事逃逸罪嫌函送台南地檢署法辦。另停放107巷白色車輛違規停放部分，警方將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。
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